Украина (Ж) – Словения (Ж) 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)

Продолжается женский чемпионат Европы по волейболу, где среди участников есть и сборная Украины. Подопечные Ивана Петкова подошли к соревнованию в статусе победителей Золотой Евролиги, пишет 24 канал.

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В нашу группу попали Сербия, Бельгия, Польша, Венгрия и Словения. Начало оказалось неудачным, украинки без шансов уступили Сербию.

Впрочем, в дальнейшем наши девушки взяли реванш. Сначала Украина разгромила Венгрию, а затем сенсационно преодолела хозяек группы бельгиек. Из группы в плей-офф выйдут четыре лучших сборных.

Поэтому для обеспечения успеха "сине-желтым" достаточно было одолеть Словению. Балканская команда проиграла четыре из пяти матчей группы, поэтому Украина считалась явным фаворитом.

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Это наша сборная и доказала на площадке, хотя словенки дали сражение и даже взяли первый сет. Впрочем, во втором команда Петкова выиграла в два балла, а в третьем довела дело до тайбрейка.

Проиграв его, Словения опустила руки и отдала четвёртый сет. Таким образом, Украина гарантирует себе место в топ-4 и поднимается на третье место. В последнем туре "сине-желтые" будут противостоять Польше и в случае победы займут второе место.