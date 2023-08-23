Україна (Ж) – Словенія (Ж) 3:1 (19:25, 25:23, 26:24, 25:17)

Продовжується жіночий чемпіонаті Європи з волейболу, де серед учасників є і збірна України. Підопічні Івана Пєткова підійшли до змагання у статусі переможців Золотої Євроліги, пише 24 канал.

До теми Сенсація на Євро: жіноча збірна України з волейболу впевнено здолала потужного суперника

У нашу групу потрапили Сербія, Бельгія, Польща, Угорщина та Словенія. Початок виявився невдалим, українки без шансів поступились Сербії.

Втім у подальшому наші дівчата взяли реванш. Спочатку Україна розгромила Угорщину, а потім сенсаційно подолала господарок групи бельгійок. З групи у плей-офф вийдуть четверо найкращих збірних.

Тому для забезпечення успіху "синьо-жовтим" достатньо було здолати Словенію. Балканска команда програла 4 з п'яти матчів групи, тому Україна вважалась явним фаворитом.

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Це наша збірна і довела на майданчику, хоча словенки дали бій і навіть взяли перший сет. Втім у другому команда Пєткова виграла у два бали, а у третьому довела справу до тайбрейку.

Програвши його, Словенія опустила руки і віддала четвертий сет. Таким чином, Україна гарантує собі місце у топ-4 і підіймається на третю сходинку. В останньому турі "синьо-жовті" протистоятимуть Польщі і в разі перемоги посядуть друге місце.