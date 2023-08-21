Сенсация на Евро: женская сборная Украины по волейболу уверенно одолела мощного соперника

Подопечные Ивана Петкова удачно отыграли матч против хозяев группы. Последние два сета наша команда вытащила в напряженной борьбе.

Бельгия (Ж) – Украина (Ж) 0:3 (18:25, 23:25, 23:25)

Женская сборная Украины продолжает выступления на чемпионате Европы-2023. Команда Ивана Петкова недавно выиграла Золотую Евролигу, но в Кубке претендентов вылетела в полуфинале и не прошла в Лигу наций, пишет 24 канал.

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Участие в Евро принимают 24 команды, разбитые на четыре секстета. Наша сборная попала в группу в Сербию, Польшу, Бельгию, Венгрию и Словению. Начало оказалось не очень удачным, "сине-желтые" без шансов проиграли балканцам.

Впрочем, дальше пошло легче. Во втором матче Украина уверенно преодолела венгерок, а теперь еще и возобладала над прямыми конкурентками из Бельгии. При этом именно соперники считались фаворитом встречи, ведь матч группы проводятся именно в этой стране.

Первый сет наша команда выиграла наиболее уверенно, взяв инициативу с первой подачи. Во втором и третьем отрезках игра уже была напряженнее. Бельгийки начинали со взятых подач, а также выходили в лидеры на исходе сетов.

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Во втором сопернице вели 21:17, но восемь взятых подач из десяти принесли подопечным Ивана Петкова успех. В последнем же сете Украина так же обыграла Бельгию всего на два балла. Победа де-факто гарантировала Украине выход в плей-офф.

Хотя де-юре его еще предстоит оформить. "Сине-желтые" догнали в таблице Польшу и Бельгию и расположились на третьей строчке. Успех за два дня (23 августа) против Словении выведет нашу команду в следующую стадию, куда пройдут по четыре лучшие команды групп.