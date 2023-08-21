Бельгія (Ж) – Україна (Ж) 0:3 (18:25, 23:25, 23:25)

Жіноча збірна України продовжує виступи на чемпіонаті Європи-2023. Команда Івана Пєткова нещодавно виграла Золоту Євролігу, але у Кубку претендентів вилетіла в півфіналі та не пройшла в Лігу націй, пише 24 канал.

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Участь у Євро беруть 24 команди, які розбиті на чотири секстети. Наша збірна потрапила у групу до Сербії, Польщі, Бельгії, Угорщини та Словенії. Початок видався не дуже вдаллим, "синьо-жовті" без шансів програли балканцям.

Втім далі пішло легше. У другому матчі Україна впевнено подолала угорок, а тепер ще і взяла гору над прямими конкурентками з Бельгії. При цьому саме суперники вважались фаворитом зустрічі, адже матчі групи проводяться саме у цій країні.

Перший сет наша команда виграла найбільш впевнено, взявши ініціативу з перших подач. У другому та третьому відрізках гра вже була більш напруженою. Бельгійки починали із взятих подач, а також виходили в лідери під кінець сетів.

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У другому суперниці вели 21:17, але вісім взятих подач із десяти принесли підопічним Івана Пєткова успіх. В останньому ж сеті Україна так само переграла Бельгію всього на два бали. Перемога де-факто гарантувала Україні вихід у плей-офф.

Хоча де-юре його ще треба оформити. "Синьо-жовті" наздогнали у таблиці Польщу та Бельгію та розташувались на третій сходинці. Успіх за два дні (23 серпня) проти Словенії виведе нашу команду у наступну стадію, куди пройдуть по чотири найкращі команди груп.