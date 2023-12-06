Украина заняла седьмое место в мужской эстафете на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде

Наш квартет сумел впервые за 16 лет выступить в финале подобных соревнований. Правда, финишировать пришлось последними, ведь украинцы обошли дисквалифицированных турок.

В румынском Отопене проходит чемпионат Европы по плаванию на короткой воде. Участие в соревнованиях принимает и сборная Украины, пишет 24 канал.

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"Сине-желтые" вышли в финал мужской эстафеты 4х50 метров комплексным плаванием. Это первое подобное достижение за 16 лет. Квалификацию наша команда завершила шестой с показателем 1:34.07. Участие в соревновании приняли:

Александр Желтяков

Максим Овчинников

Денис Кесиль

Владислав Бухов

Почти весь финал Украины проходила на последнем восьмом месте. Но по итогам последнего этапа смогла подвинуть Турцию и стать седьмой.

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Что интересно, после финала судьи еще и дисквалифицировали турок. Победителем же стала Италия, которая была быстрее Украины на 4 минуты.

Результаты мужской эстафеты 4х50 метров комплексным плаванием: