У румунському Отопені відбувається чемпіонат Європи з плавання на короткій воді. Участь у змаганнях бере і збірна України, пише 24 канал.
До теми Лідер збірної України готуватиметься до ОІ-2024 в спорткомплексі, який обстріляла Росія
"Синьо-жовті" вийшли у фінал чоловічої естафети 4х50 метрів комплексним плаванням. Це перше подібне досягнення за 16 років. Кваліфікацію наша команда завершила шостою з показником 1:34.07. Участь у змаганні взяли:
- Олександр Желтяков
- Максим Овчинніков
- Денис Кесіль
- Владислав Бухов
Майже весь фінал Україна проходила на останньому восьмому місці. Але за підсумками останнього етапу змогла посунути Туреччину, та стати сьомою.
Читайте також Медальний хет-трик на ЧС став вирішальним: НОК назвав найкращих спортсменів вересня в Україні
Що цікаво, після фіналу судді ще і дискваліфікували турків. Переможцем же стала Італія, яка була швидшою за Україну аж на 4 хвилини.
Результати чоловічої естафети 4х50 метрів комплексним плаванням:
- Італія – 1:30.78
- Велика Британія – 1:32.60
- Нідерланди – 1:33.03
- Норвегія – 1:33.64
- Португалія – 1:33.82
- Румунія – 1:33.89
- Україна – 1:34.82