У румунському Отопені відбувається чемпіонат Європи з плавання на короткій воді. Участь у змаганнях бере і збірна України, пише 24 канал.

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"Синьо-жовті" вийшли у фінал чоловічої естафети 4х50 метрів комплексним плаванням. Це перше подібне досягнення за 16 років. Кваліфікацію наша команда завершила шостою з показником 1:34.07. Участь у змаганні взяли:

Олександр Желтяков

Максим Овчинніков

Денис Кесіль

Владислав Бухов

Майже весь фінал Україна проходила на останньому восьмому місці. Але за підсумками останнього етапу змогла посунути Туреччину, та стати сьомою.

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Що цікаво, після фіналу судді ще і дискваліфікували турків. Переможцем же стала Італія, яка була швидшою за Україну аж на 4 хвилини.

Результати чоловічої естафети 4х50 метрів комплексним плаванням: