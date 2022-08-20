Продовжується чемпіонат Європи-2022 з легкої атлетики, який цього року приймає німецький Мюнхен. Вчора українці змогли поповнити свій медальний залік, пише 24 канал.

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Ввечері наші спортсменки досягли успіху у бар'єрному забігу. Вікторія Ткачук та Анна Рижикова піднялись на подіум, завоювавши срібло та бронзу чемпіонату.

Впевнена перемога у цій дисципліні дісталась Фемке Боп із Нідерландів, вона повертається додому із золотом. Результати забігу наступні:

Фемке Бол (Нідерланди) – 52.67 Вікторія Ткачук (Україна) – 54.30 Анна Рижикова (Україна) – 54.86

Загальний доробок України

Загалом у збірної України тепер чотири медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Окрім Ткачук та Рижикової, медаль дісталась Андрію Проценку за 3 місце у стрибках у висоту.

А 19 серпня золото підкорилось Марини Бех-Романчук. Наша легкоатлетка із рекордом виграла змагання зі потрійного стрибка на Мультиспортивному Євро-2022.