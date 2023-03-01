В Стамбуле стартует чемпионат Европы по легкой атлетике: расписание соревнований и состав сборной Украины

Наша команда отправилась на турнир самым маленьким составом за всю историю. Украинцы будут представлены в шести дисциплинах.

Уже в четверг, 2 марта, начнется чемпионат Европы по легкой атлетике. Соревнования будут проходить четыре дня, до 5 марта, а хозяином ЧЕ стал турецкий Стамбул, пишет 24 канал.

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Сборная Украины будет представлена во всех соревнованиях всего одиннадцатью спортсменами. Это самая маленькая заявка в истории нашей команды на Евро по легкой атлетике.

Состав сборной Украины:

Ярослава Магучих (прыжки в высоту)

(прыжки в высоту) Екатерина Табашник (прыжки в высоту)

(прыжки в высоту) Юлия Левченко (прыжки в высоту)

(прыжки в высоту) Ирина Геращенко (прыжки в высоту)

(прыжки в высоту) Андрей Проценко (прыжки в высоту)

(прыжки в высоту) Вадим Кравчук (прыжки в высоту)

(прыжки в высоту) Юлия Лобан (пятиборье)

(пятиборье) Станислав Коваленко (бег на 60 метров)

(бег на 60 метров) Анна Плотицина (бег на 60 метров с барьерами)

(бег на 60 метров с барьерами) Яна Гладийчук (прыжки с шестом)

(прыжки с шестом) Роман Кокошко (толкание ядра)

На турнир приедут спортсмены из 47 европейских стран. Всего на чемпионате Европы пройдет 26 соревнований среди мужчин и женщин в течение четырех дней.

Расписание ЧЕ по легкой атлетике (мужчины)

2 марта, четверг

18:00 Бег на 800 метров. Квалификация

Бег на 800 метров. Квалификация 18:12 Толкание ядра. Квалификация

Толкание ядра. Квалификация 18:53 Тройной прыжок. Квалификация

Тройной прыжок. Квалификация 20:05 Бег на 1500 метров. Квалификация

3 марта, пятница

08:10 Прыжки в длину. Квалификация

Прыжки в длину. Квалификация 08:50 Бег на 400 метров. Квалификация

Бег на 400 метров. Квалификация 18:00 Прыжки в высоту. Квалификация

Прыжки в высоту. Квалификация 18:25 Толкание ядра. Финал

Толкание ядра. Финал 18:35 Бег на 400 метров. Полуфинал

Бег на 400 метров. Полуфинал 19:35 Тройной прыжок. Финал

Тройной прыжок. Финал 19:40 Бег на 1500 метров. Финал

4 марта, суббота

08:00 Бежал на 60 метров. Семиборье

Бежал на 60 метров. Семиборье 08:04 Прыжки с шестом. Квалификация

Прыжки с шестом. Квалификация 08:20 Бежал на 60 метров. Квалификация

Бежал на 60 метров. Квалификация 08:40 Прыжки в длину. Семиборье

Прыжки в длину. Семиборье 09:00 Бег на 400 метров. Квалификация

Бег на 400 метров. Квалификация 10:05 Толкание ядра. Семиборье

Толкание ядра. Семиборье 10:20 Бег на 60 метров с барьерами. Квалификация

Бег на 60 метров с барьерами. Квалификация 17:35 Прыжки в высоту. Семиборье

Прыжки в высоту. Семиборье 17:45 Бег на 60 метров. Семиборье

Бег на 60 метров. Семиборье 18:35 Бег на 800 метров. Полуфинал

Бег на 800 метров. Полуфинал 19:20 Бег на 400 метров. Финал

Бег на 400 метров. Финал 19:55 Бег на 60 метров. Финал

5 марта, воскресенье

09:00 Бег на 60 метров с барьерами. Семиборье

Бег на 60 метров с барьерами. Семиборье 09:12 Прыжки в длину. Финал

Прыжки в длину. Финал 09:35 Бег на 60 метров с барьерами. Полуфинал

Бег на 60 метров с барьерами. Полуфинал 10:08 Прыжки с шестом. Семиборье

Прыжки с шестом. Семиборье 18:05 Прыжки в высоту. Финал

Прыжки в высоту. Финал 18:10 Бег 4х400 метров. Финал

Бег 4х400 метров. Финал 18:18 Прыжки с шестом. Финал

Прыжки с шестом. Финал 18:40 Бег на 1000 метров. Финал семиборья

Бег на 1000 метров. Финал семиборья 19:00 Бег на 3000 метров. Финал

Бег на 3000 метров. Финал 19:22 Бег на 800 метров. Финал

Бег на 800 метров. Финал 20:05 Бег на 60 метров с барьерами. Финал

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Расписание ЧЕ по легкой атлетике (женщины)

2 марта, четверг

18:00 Прыжки в высоту. Квалификация

18:40 Бег на 800 метров. Квалификация

19:30 Бег на 3000 метров. Квалификация

19:40 Толкание ядра. Квалификация

3 марта, пятница

08:00 Бег на 60 метров с барьерами. Пятиборье

Бег на 60 метров с барьерами. Пятиборье 08:15 Прыжки с шестом. Квалификация

Прыжки с шестом. Квалификация 08:45 Прыжки в высоту. Пятиборье

Прыжки в высоту. Пятиборье 09:40 Бег на 400 метров. Квалификация

Бег на 400 метров. Квалификация 10:10 Тройной прыжок. Квалификация

Тройной прыжок. Квалификация 10:30 Бег на 1500 метров. Квалификация

Бег на 1500 метров. Квалификация 11:05 Бег на 60 метров. Квалификация

Бег на 60 метров. Квалификация 11:30 Толкание ядра. Пятиборье

Толкание ядра. Пятиборье 18:05 Бег на 60 метров. Полуфинал

Бег на 60 метров. Полуфинал 18:10 Прыжки в длину. Пятиборье

Прыжки в длину. Пятиборье 18:55 Бег на 400 метров. Полуфинал

Бег на 400 метров. Полуфинал 19:18 Бег на 3000 метров. Финал

Бег на 3000 метров. Финал 19:53 Толкание ядра. Финал

Толкание ядра. Финал 20:05 Бег на 800 метров. Финал по пятиборью

Бег на 800 метров. Финал по пятиборью 20:45 Бег на 60 метров. Финал

4 марта, суббота

09:35 Бег на 60 метров с барьерами. Квалификация

Бег на 60 метров с барьерами. Квалификация 10:10 Прыжки в длину. Квалификация

Прыжки в длину. Квалификация 18:05 Прыжки с шестом. Финал

Прыжки с шестом. Финал 18:15 Бег на 800 метров. Полуфинал

Бег на 800 метров. Полуфинал 18:50 Тройной прыжок. Финал

Тройной прыжок. Финал 19:00 Бег на 1500 метров. Финал

Бег на 1500 метров. Финал 19:30 Бег на 400 метров. Финал

5 марта, воскресенье