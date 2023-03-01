В Стамбуле стартует чемпионат Европы по легкой атлетике: расписание соревнований и состав сборной Украины

1 марта 2023, 19:03
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Наша команда отправилась на турнир самым маленьким составом за всю историю. Украинцы будут представлены в шести дисциплинах.

Уже в четверг, 2 марта, начнется чемпионат Европы по легкой атлетике. Соревнования будут проходить четыре дня, до 5 марта, а хозяином ЧЕ стал турецкий Стамбул, пишет 24 канал.

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Сборная Украины будет представлена во всех соревнованиях всего одиннадцатью спортсменами. Это самая маленькая заявка в истории нашей команды на Евро по легкой атлетике.

Состав сборной Украины:

  • Ярослава Магучих (прыжки в высоту)
  • Екатерина Табашник (прыжки в высоту)
  • Юлия Левченко (прыжки в высоту)
  • Ирина Геращенко (прыжки в высоту)
  • Андрей Проценко (прыжки в высоту)
  • Вадим Кравчук (прыжки в высоту)
  • Юлия Лобан (пятиборье)
  • Станислав Коваленко (бег на 60 метров)
  • Анна Плотицина (бег на 60 метров с барьерами)
  • Яна Гладийчук (прыжки с шестом)
  • Роман Кокошко (толкание ядра)

На турнир приедут спортсмены из 47 европейских стран. Всего на чемпионате Европы пройдет 26 соревнований среди мужчин и женщин в течение четырех дней.

Расписание ЧЕ по легкой атлетике (мужчины)

2 марта, четверг

  • 18:00 Бег на 800 метров. Квалификация
  • 18:12 Толкание ядра. Квалификация
  • 18:53 Тройной прыжок. Квалификация
  • 20:05 Бег на 1500 метров. Квалификация

3 марта, пятница

  • 08:10 Прыжки в длину. Квалификация
  • 08:50 Бег на 400 метров. Квалификация
  • 18:00 Прыжки в высоту. Квалификация
  • 18:25 Толкание ядра. Финал
  • 18:35 Бег на 400 метров. Полуфинал
  • 19:35 Тройной прыжок. Финал
  • 19:40 Бег на 1500 метров. Финал

4 марта, суббота

  • 08:00 Бежал на 60 метров. Семиборье
  • 08:04 Прыжки с шестом. Квалификация
  • 08:20 Бежал на 60 метров. Квалификация
  • 08:40 Прыжки в длину. Семиборье
  • 09:00 Бег на 400 метров. Квалификация
  • 10:05 Толкание ядра. Семиборье
  • 10:20 Бег на 60 метров с барьерами. Квалификация
  • 17:35 Прыжки в высоту. Семиборье
  • 17:45 Бег на 60 метров. Семиборье
  • 18:35 Бег на 800 метров. Полуфинал
  • 19:20 Бег на 400 метров. Финал
  • 19:55 Бег на 60 метров. Финал

5 марта, воскресенье

  • 09:00 Бег на 60 метров с барьерами. Семиборье
  • 09:12 Прыжки в длину. Финал
  • 09:35 Бег на 60 метров с барьерами. Полуфинал
  • 10:08 Прыжки с шестом. Семиборье
  • 18:05 Прыжки в высоту. Финал
  • 18:10 Бег 4х400 метров. Финал
  • 18:18 Прыжки с шестом. Финал
  • 18:40 Бег на 1000 метров. Финал семиборья
  • 19:00 Бег на 3000 метров. Финал
  • 19:22 Бег на 800 метров. Финал
  • 20:05 Бег на 60 метров с барьерами. Финал

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Расписание ЧЕ по легкой атлетике (женщины)

2 марта, четверг

  • 18:00 Прыжки в высоту. Квалификация
  • 18:40 Бег на 800 метров. Квалификация
  • 19:30 Бег на 3000 метров. Квалификация
  • 19:40 Толкание ядра. Квалификация

3 марта, пятница

  • 08:00 Бег на 60 метров с барьерами. Пятиборье
  • 08:15 Прыжки с шестом. Квалификация
  • 08:45 Прыжки в высоту. Пятиборье
  • 09:40 Бег на 400 метров. Квалификация
  • 10:10 Тройной прыжок. Квалификация
  • 10:30 Бег на 1500 метров. Квалификация
  • 11:05 Бег на 60 метров. Квалификация
  • 11:30 Толкание ядра. Пятиборье
  • 18:05 Бег на 60 метров. Полуфинал
  • 18:10 Прыжки в длину. Пятиборье
  • 18:55 Бег на 400 метров. Полуфинал
  • 19:18 Бег на 3000 метров. Финал
  • 19:53 Толкание ядра. Финал
  • 20:05 Бег на 800 метров. Финал по пятиборью
  • 20:45 Бег на 60 метров. Финал

4 марта, суббота

  • 09:35 Бег на 60 метров с барьерами. Квалификация
  • 10:10 Прыжки в длину. Квалификация
  • 18:05 Прыжки с шестом. Финал
  • 18:15 Бег на 800 метров. Полуфинал
  • 18:50 Тройной прыжок. Финал
  • 19:00 Бег на 1500 метров. Финал
  • 19:30 Бег на 400 метров. Финал

5 марта, воскресенье

  • 09:20 Прыжки в высоту. Финал
  • 09:12 Бег на 60 метров с барьерами. Полуфиналы
  • 18:25 Бег 4х400 метров. Финал
  • 18:50 Прыжки в длину. Финал
  • 19:35 Бег на 800 метров. Финал
  • 19:55 Бег на 60 метров с барьерами. Финал
Автор: Анатолій Дерека