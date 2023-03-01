В Стамбуле стартует чемпионат Европы по легкой атлетике: расписание соревнований и состав сборной Украины
Наша команда отправилась на турнир самым маленьким составом за всю историю. Украинцы будут представлены в шести дисциплинах.
Уже в четверг, 2 марта, начнется чемпионат Европы по легкой атлетике. Соревнования будут проходить четыре дня, до 5 марта, а хозяином ЧЕ стал турецкий Стамбул, пишет 24 канал.
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Сборная Украины будет представлена во всех соревнованиях всего одиннадцатью спортсменами. Это самая маленькая заявка в истории нашей команды на Евро по легкой атлетике.
Состав сборной Украины:
- Ярослава Магучих (прыжки в высоту)
- Екатерина Табашник (прыжки в высоту)
- Юлия Левченко (прыжки в высоту)
- Ирина Геращенко (прыжки в высоту)
- Андрей Проценко (прыжки в высоту)
- Вадим Кравчук (прыжки в высоту)
- Юлия Лобан (пятиборье)
- Станислав Коваленко (бег на 60 метров)
- Анна Плотицина (бег на 60 метров с барьерами)
- Яна Гладийчук (прыжки с шестом)
- Роман Кокошко (толкание ядра)
На турнир приедут спортсмены из 47 европейских стран. Всего на чемпионате Европы пройдет 26 соревнований среди мужчин и женщин в течение четырех дней.
Расписание ЧЕ по легкой атлетике (мужчины)
2 марта, четверг
- 18:00 Бег на 800 метров. Квалификация
- 18:12 Толкание ядра. Квалификация
- 18:53 Тройной прыжок. Квалификация
- 20:05 Бег на 1500 метров. Квалификация
3 марта, пятница
- 08:10 Прыжки в длину. Квалификация
- 08:50 Бег на 400 метров. Квалификация
- 18:00 Прыжки в высоту. Квалификация
- 18:25 Толкание ядра. Финал
- 18:35 Бег на 400 метров. Полуфинал
- 19:35 Тройной прыжок. Финал
- 19:40 Бег на 1500 метров. Финал
4 марта, суббота
- 08:00 Бежал на 60 метров. Семиборье
- 08:04 Прыжки с шестом. Квалификация
- 08:20 Бежал на 60 метров. Квалификация
- 08:40 Прыжки в длину. Семиборье
- 09:00 Бег на 400 метров. Квалификация
- 10:05 Толкание ядра. Семиборье
- 10:20 Бег на 60 метров с барьерами. Квалификация
- 17:35 Прыжки в высоту. Семиборье
- 17:45 Бег на 60 метров. Семиборье
- 18:35 Бег на 800 метров. Полуфинал
- 19:20 Бег на 400 метров. Финал
- 19:55 Бег на 60 метров. Финал
5 марта, воскресенье
- 09:00 Бег на 60 метров с барьерами. Семиборье
- 09:12 Прыжки в длину. Финал
- 09:35 Бег на 60 метров с барьерами. Полуфинал
- 10:08 Прыжки с шестом. Семиборье
- 18:05 Прыжки в высоту. Финал
- 18:10 Бег 4х400 метров. Финал
- 18:18 Прыжки с шестом. Финал
- 18:40 Бег на 1000 метров. Финал семиборья
- 19:00 Бег на 3000 метров. Финал
- 19:22 Бег на 800 метров. Финал
- 20:05 Бег на 60 метров с барьерами. Финал
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Расписание ЧЕ по легкой атлетике (женщины)
2 марта, четверг
- 18:00 Прыжки в высоту. Квалификация
- 18:40 Бег на 800 метров. Квалификация
- 19:30 Бег на 3000 метров. Квалификация
- 19:40 Толкание ядра. Квалификация
3 марта, пятница
- 08:00 Бег на 60 метров с барьерами. Пятиборье
- 08:15 Прыжки с шестом. Квалификация
- 08:45 Прыжки в высоту. Пятиборье
- 09:40 Бег на 400 метров. Квалификация
- 10:10 Тройной прыжок. Квалификация
- 10:30 Бег на 1500 метров. Квалификация
- 11:05 Бег на 60 метров. Квалификация
- 11:30 Толкание ядра. Пятиборье
- 18:05 Бег на 60 метров. Полуфинал
- 18:10 Прыжки в длину. Пятиборье
- 18:55 Бег на 400 метров. Полуфинал
- 19:18 Бег на 3000 метров. Финал
- 19:53 Толкание ядра. Финал
- 20:05 Бег на 800 метров. Финал по пятиборью
- 20:45 Бег на 60 метров. Финал
4 марта, суббота
- 09:35 Бег на 60 метров с барьерами. Квалификация
- 10:10 Прыжки в длину. Квалификация
- 18:05 Прыжки с шестом. Финал
- 18:15 Бег на 800 метров. Полуфинал
- 18:50 Тройной прыжок. Финал
- 19:00 Бег на 1500 метров. Финал
- 19:30 Бег на 400 метров. Финал
5 марта, воскресенье
- 09:20 Прыжки в высоту. Финал
- 09:12 Бег на 60 метров с барьерами. Полуфиналы
- 18:25 Бег 4х400 метров. Финал
- 18:50 Прыжки в длину. Финал
- 19:35 Бег на 800 метров. Финал
- 19:55 Бег на 60 метров с барьерами. Финал