28-летняя легкоатлетка была единственной представительницей Украины на этих соревнованиях и сразу смогла продемонстрировать почти 100-процентный результат. Ирина Климец остановилась во шаге из "золота". 24 канал.

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Великолепный результат украинки

Украинская метательница молота показала результат 67.78 метра, которые позволили Климец подняться на вторую строчку пьедестала.

Интересно, что Ирина осталась недовольна своим "серебром". Украинка ждала от себя лучшего результата. Также Климец рассказала о сложной дороге в Австралию, где она остается тренироваться после соревнований.

Результатом расстроена, ожидала значительно более высокие метры, но была очень сложная дорога, и в последний момент мне открыли визу. Я больше двух суток добиралась в Австралию, только начинается моя акклиматизация. Тело дряблое, и я не могу сделать то, что делала дома,

– призналась украинская метательница молота.



Ирина Климец завоевала "серебро" в Австралии / Фото из фейсбука легкоатлетки

Именно на этом континенте Климец будет готовиться к следующему старту. В марте украинка сразится за медали зимнего Кубка Европы, который состоится в Португалии. После соревнований легкоатлетка вернется в родную страну.

Отметим, что недавно Климец поразила мощное видео по тренировочному процессу в Украине. Момент тренировки Ирины попал в соцсети, когда тренируется на стадионе во время обстрела российских террористов.

Это видео поразило спортивное сообщество и разлетелось на другие страницы. Многие ее земляки из мира спорта сшили ролик в свои социальные сети. Этот фрагмент из тренировочного процесса Ирины Климец был прямо к муравьям.

Что известно об Ирине Климеце