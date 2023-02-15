В словацком городе Банская Быстрица состоялись соревнования этапа мирового легкоатлетического тура категории Silver. Украинский прыгун в высоту Андрей Проценко, к ранее выигранному золоту Ярославы Магучих, добавил еще одну награду.

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Награда за настойчивость

34-летний спортсмен был близок к золотой медали, но его опередил новозеландский атлет. В мужских прыжках в Банской Быстрице принимали участие 14 спортсменов. Основная борьба за медали развернулась начиная с высоты 2,25 метра, до которой добрались пять атлетов.

Следующую планку в 2,28 метра сумели преодолеть всего два участника соревнований – новозеландец Хэмиш Керр и украинец Андрей Проценко. Именно между ними развернулась драматическая борьба за чемпионство.

Высота 2,30 с первой пробы подчинилась Керру. Следующую планку в 2,32 метра украинец взял со второй попытки и установил новый рекорд сезона. Однако новозеландец не собирался уступать.

После одной неудачной попытки на 2,32 Кэрр поднял планку на 2 сантиметра выше и справился с задачей, обновив рекорд Андрея. Проценку 2,34 покорить не удалось, и он перенес две попытки на 2,36. Однако украинцу не удалось взять эту высоту, как, впрочем, и сопернику.

Так что чемпионом соревнований стал новозеландец Керр, а Проценко серебряным призером. Отметим, что результат Андрея – лучший для него за два года в помещении.

Результаты прыжков в высоту. Мужчины

1. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2.34 м

2. Андрей Проценко (Украина) – 2.32 м

(Украина) – 2.32 м 3. Эдгар Ривера (Мексика) – 2.25 м

3. Луис Энрике Заяс (Куба) – 2.25 м

Напомним, что в прошлом году Андрей Проценко 40 дней находился в оккупированном российскими захватчиками Херсоне. Ценой сверхусилия спортсмену удалось добраться на подконтрольную Украине территорию. Отметим, что публика на трибунах спортивной арены "Дукла", зная историю Андрея, поддерживала его стоя.