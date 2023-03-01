Вже у четвер, 2 березня, почнеться чемпіонат Європи з легкої атлетики. Змагання будуть проходити чотири дні, до 5 березня, а господарем ЧЄ став турецький Стамбул, пише 24 канал.

До теми Легкоатлет з Херсона Андрій Проценко приніс другу нагороду Україні на турнірі в Словаччині

Збірна України буде представлена у всіх змаганнях всього одинадцятьма спортсменами. Це найменша заявка в історії нашої команди на Євро з легкої атлетики.

Склад збірної України:

Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)

(стрибки у висоту) Катерина Табашник (стрибки у висоту)

(стрибки у висоту) Юлія Левченко (стрибки у висоту)

(стрибки у висоту) Ірина Геращенко (стрибки у висоту)

(стрибки у висоту) Андрій Проценко (стрибки у висоту)

(стрибки у висоту) Вадим Кравчук (стрибки у висоту)

(стрибки у висоту) Юлія Лобан (п'ятиборство)

(п'ятиборство) Станіслав Коваленко (біг на 60 метрів)

(біг на 60 метрів) Ганна Плотіцина (біг на 60 метрів з бар'єрами)

(біг на 60 метрів з бар'єрами) Яна Гладійчук (стрибки з жердиною)

(стрибки з жердиною) Роман Кокошко (штовхання ядра)

На турнір завітають спортсмени із 47-ми європейських країн. Всього на чемпіонаті Європи пройде 26 змагань серед чоловіків та жінок протягом чотирьох днів.

Розклад ЧЄ з легкої атлетики (чоловіки)

2 березня, четвер

18:00 Біг на 800 метрів. Кваліфікація

Біг на 800 метрів. Кваліфікація 18:12 Штовхання ядра. Кваліфікація

Штовхання ядра. Кваліфікація 18:53 Потрійний стрибок. Кваліфікація

Потрійний стрибок. Кваліфікація 20:05 Біг на 1500 метрів. Кваліфікація

3 березня, п'ятниця

08:10 Стрибки у довжину. Кваліфікація

Стрибки у довжину. Кваліфікація 08:50 Біг на 400 метрів. Кваліфікація

Біг на 400 метрів. Кваліфікація 18:00 Стрибки у висоту. Кваліфікація

Стрибки у висоту. Кваліфікація 18:25 Штовхання ядра. Фінал

Штовхання ядра. Фінал 18:35 Біг на 400 метрів. Півфінал

Біг на 400 метрів. Півфінал 19:35 Потрійний стрибок. Фінал

Потрійний стрибок. Фінал 19:40 Біг на 1500 метрів. Фінал

4 березня, субота

08:00 Біг на 60 метрів. Семиборство

Біг на 60 метрів. Семиборство 08:04 Стрибки з жердиною. Кваліфікація

Стрибки з жердиною. Кваліфікація 08:20 Біг на 60 метрів. Кваліфікація

Біг на 60 метрів. Кваліфікація 08:40 Стрибки у довжину. Семиборство

Стрибки у довжину. Семиборство 09:00 Біг на 400 метрів. Кваліфікація

Біг на 400 метрів. Кваліфікація 10:05 Штовхання ядра. Семиборство

Штовхання ядра. Семиборство 10:20 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Кваліфікація

Біг на 60 метрів з бар'єрами. Кваліфікація 17:35 Стрибки у висоту. Семиборство

Стрибки у висоту. Семиборство 17:45 Біг на 60 метрів. Семиборство

Біг на 60 метрів. Семиборство 18:35 Біг на 800 метрів. Півфінал

Біг на 800 метрів. Півфінал 19:20 Біг на 400 метрів. Фінал

Біг на 400 метрів. Фінал 19:55 Біг на 60 метрів. Фінал

5 березня, неділя

09:00 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Семиборство

Біг на 60 метрів з бар'єрами. Семиборство 09:12 Стрибки у довжину. Фінал

Стрибки у довжину. Фінал 09:35 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Півфінал

Біг на 60 метрів з бар'єрами. Півфінал 10:08 Стрибки з жердиною. Семиборство

Стрибки з жердиною. Семиборство 18:05 Стрибки у висоту. Фінал

Стрибки у висоту. Фінал 18:10 Біг 4x400 метрів. Фінал

Біг 4x400 метрів. Фінал 18:18 Стрибки з жердиною. Финал

Стрибки з жердиною. Финал 18:40 Біг на 1000 метрів. Фінал семиборства

Біг на 1000 метрів. Фінал семиборства 19:00 Біг на 3000 метрів. Фінал

Біг на 3000 метрів. Фінал 19:22 Біг на 800 метрів. Фінал

Біг на 800 метрів. Фінал 20:05 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Фінал

Читайте також Климець здобула "срібло": легкоатлетка вразила своїм тренуванням під час обстрілу України

Розклад ЧЄ з легкої атлетики (жінки)

2 березня, четвер

18:00 Стрибки у висоту. Кваліфікація

18:40 Біг на 800 метрів. Кваліфікація

19:30 Біг на 3000 метрів. Кваліфікація

19:40 Штовхання ядра. Кваліфікація

3 березня, п'ятниця

08:00 Біг на 60 метрів з бар'єрами. П'ятиборство

Біг на 60 метрів з бар'єрами. П'ятиборство 08:15 Стрибки з жердиною. Кваліфікація

Стрибки з жердиною. Кваліфікація 08:45 Стрибки у висоту. П'ятиборство

Стрибки у висоту. П'ятиборство 09:40 Біг на 400 метрів. Кваліфікація

Біг на 400 метрів. Кваліфікація 10:10 Потрійний стрибок. Кваліфікація

Потрійний стрибок. Кваліфікація 10:30 Біг на 1500 метрів. Кваліфікація

Біг на 1500 метрів. Кваліфікація 11:05 Біг на 60 метрів. Кваліфікація

Біг на 60 метрів. Кваліфікація 11:30 Штовхання ядра. П'ятиборство

Штовхання ядра. П'ятиборство 18:05 Біг на 60 метрів. Півфінал

Біг на 60 метрів. Півфінал 18:10 Стрибки в довжину. П'ятиборство

Стрибки в довжину. П'ятиборство 18:55 Біг на 400 метрів. Півфінал

Біг на 400 метрів. Півфінал 19:18 Біг на 3000 метрів. Фінал

Біг на 3000 метрів. Фінал 19:53 Штовхання ядра. Фінал

Штовхання ядра. Фінал 20:05 Біг на 800 метрів. Фінал з п'ятиборства

Біг на 800 метрів. Фінал з п'ятиборства 20:45 Біг на 60 метрів. Фінал

4 березня, субота

09:35 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Кваліфікація

Біг на 60 метрів з бар'єрами. Кваліфікація 10:10 Стрибки в довжину. Кваліфікація

Стрибки в довжину. Кваліфікація 18:05 Стрибки з жердиною. Фінал

Стрибки з жердиною. Фінал 18:15 Біг на 800 метрів. Півфінал

Біг на 800 метрів. Півфінал 18:50 Потрійний стрибок. Фінал

Потрійний стрибок. Фінал 19:00 Біг на 1500 метрів. Фінал

Біг на 1500 метрів. Фінал 19:30 Біг на 400 метрів. Фінал

5 березня, неділя