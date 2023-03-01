Вже у четвер, 2 березня, почнеться чемпіонат Європи з легкої атлетики. Змагання будуть проходити чотири дні, до 5 березня, а господарем ЧЄ став турецький Стамбул, пише 24 канал.

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Збірна України буде представлена у всіх змаганнях всього одинадцятьма спортсменами. Це найменша заявка в історії нашої команди на Євро з легкої атлетики.

Склад збірної України:

  • Ярослава Магучіх (стрибки у висоту)
  • Катерина Табашник (стрибки у висоту)
  • Юлія Левченко (стрибки у висоту)
  • Ірина Геращенко (стрибки у висоту)
  • Андрій Проценко (стрибки у висоту)
  • Вадим Кравчук (стрибки у висоту)
  • Юлія Лобан (п'ятиборство)
  • Станіслав Коваленко (біг на 60 метрів)
  • Ганна Плотіцина (біг на 60 метрів з бар'єрами)
  • Яна Гладійчук (стрибки з жердиною)
  • Роман Кокошко (штовхання ядра)

На турнір завітають спортсмени із 47-ми європейських країн. Всього на чемпіонаті Європи пройде 26 змагань серед чоловіків та жінок протягом чотирьох днів.

Розклад ЧЄ з легкої атлетики (чоловіки)

2 березня, четвер

  • 18:00 Біг на 800 метрів. Кваліфікація
  • 18:12 Штовхання ядра. Кваліфікація
  • 18:53 Потрійний стрибок. Кваліфікація
  • 20:05 Біг на 1500 метрів. Кваліфікація

3 березня, п'ятниця

  • 08:10 Стрибки у довжину. Кваліфікація
  • 08:50 Біг на 400 метрів. Кваліфікація
  • 18:00 Стрибки у висоту. Кваліфікація
  • 18:25 Штовхання ядра. Фінал
  • 18:35 Біг на 400 метрів. Півфінал
  • 19:35 Потрійний стрибок. Фінал
  • 19:40 Біг на 1500 метрів. Фінал

4 березня, субота

  • 08:00 Біг на 60 метрів. Семиборство
  • 08:04 Стрибки з жердиною. Кваліфікація
  • 08:20 Біг на 60 метрів. Кваліфікація
  • 08:40 Стрибки у довжину. Семиборство
  • 09:00 Біг на 400 метрів. Кваліфікація
  • 10:05 Штовхання ядра. Семиборство
  • 10:20 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Кваліфікація
  • 17:35 Стрибки у висоту. Семиборство
  • 17:45 Біг на 60 метрів. Семиборство
  • 18:35 Біг на 800 метрів. Півфінал
  • 19:20 Біг на 400 метрів. Фінал
  • 19:55 Біг на 60 метрів. Фінал

5 березня, неділя

  • 09:00 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Семиборство
  • 09:12 Стрибки у довжину. Фінал
  • 09:35 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Півфінал
  • 10:08 Стрибки з жердиною. Семиборство
  • 18:05 Стрибки у висоту. Фінал
  • 18:10 Біг 4x400 метрів. Фінал
  • 18:18 Стрибки з жердиною. Финал
  • 18:40 Біг на 1000 метрів. Фінал семиборства
  • 19:00 Біг на 3000 метрів. Фінал
  • 19:22 Біг на 800 метрів. Фінал
  • 20:05 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Фінал

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Розклад ЧЄ з легкої атлетики (жінки)

2 березня, четвер

  • 18:00 Стрибки у висоту. Кваліфікація
  • 18:40 Біг на 800 метрів. Кваліфікація
  • 19:30 Біг на 3000 метрів. Кваліфікація
  • 19:40 Штовхання ядра. Кваліфікація

3 березня, п'ятниця

  • 08:00 Біг на 60 метрів з бар'єрами. П'ятиборство
  • 08:15 Стрибки з жердиною. Кваліфікація
  • 08:45 Стрибки у висоту. П'ятиборство
  • 09:40 Біг на 400 метрів. Кваліфікація
  • 10:10 Потрійний стрибок. Кваліфікація
  • 10:30 Біг на 1500 метрів. Кваліфікація
  • 11:05 Біг на 60 метрів. Кваліфікація
  • 11:30 Штовхання ядра. П'ятиборство
  • 18:05 Біг на 60 метрів. Півфінал
  • 18:10 Стрибки в довжину. П'ятиборство
  • 18:55 Біг на 400 метрів. Півфінал
  • 19:18 Біг на 3000 метрів. Фінал
  • 19:53 Штовхання ядра. Фінал
  • 20:05 Біг на 800 метрів. Фінал з п'ятиборства
  • 20:45 Біг на 60 метрів. Фінал

4 березня, субота

  • 09:35 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Кваліфікація
  • 10:10 Стрибки в довжину. Кваліфікація
  • 18:05 Стрибки з жердиною. Фінал
  • 18:15 Біг на 800 метрів. Півфінал
  • 18:50 Потрійний стрибок. Фінал
  • 19:00 Біг на 1500 метрів. Фінал
  • 19:30 Біг на 400 метрів. Фінал

5 березня, неділя

  • 09:20 Стрибки у висоту. Фінал
  • 09:12 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Півфінали
  • 18:25 Біг 4x400 метрів. Фінал
  • 18:50 Стрибки у довжину. Фінал
  • 19:35 Біг на 800 метрів. Фінал
  • 19:55 Біг на 60 метрів з бар'єрами. Фінал