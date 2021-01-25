Источник: 24 канал

Чемпионат Европы станет последним турниром перед чемпионатом мира в Поклюке (10 – 21 февраля). В программе соревнований 8 гонок.

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Расписание гонок

27 января, 11:30. Индивидуальная гонка, женщины

27 января, 15:15. Индивидуальная гонка, мужчины

29 января, 11:30. Спринт, женщины

29 января, 15: 00. Спринт, мужчины

30 января, 11:30. Гонка преследования, женщины

30 января, 14: 00. Гонка преследования, мужчины

31 января, 11:30. Одиночная смешанная эстафета

31 января, 14: 00. Смешанная эстафета

Где смотреть чемпионат Европы

В Украине посмотреть вживую можно будет только половину гонок. Видеотрансляции индивидуальных гонок и спринтов – не будет.

Гонки преследования и смешанные эстафеты в Украине будет транслировать "Суспільне Спорт" и телеканал "UA: Перший".

На сайте "Суспільне Спорт" гонки будут в прямом эфире.

Состав сборной Украины

Чемпионат Европы пропустят сразу несколько ведущих биатлонистов Украины. Мужскую сборную не будут представлять Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко. Женская команда не досчитается Юлии Джимы, Дарьи Блашко, Елены Пидгрушной и Валентины Семеренко.