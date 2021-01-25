Источник: 24 канал Чемпионат Европы станет последним турниром перед чемпионатом мира в Поклюке (10 – 21 февраля). В программе соревнований 8 гонок. Кстати Регресс Украины в Кубке наций, прогресс Джимы и Дудченко в общем зачете Расписание гонок 27 января, 11:30. Индивидуальная гонка, женщины 27 января, 15:15. Индивидуальная гонка, мужчины 29 января, 11:30. Спринт, женщины 29 января, 15: 00. Спринт, мужчины 30 января, 11:30. Гонка преследования, женщины 30 января, 14: 00. Гонка преследования, мужчины 31 января, 11:30. Одиночная смешанная эстафета 31 января, 14: 00. Смешанная эстафета Где смотреть чемпионат Европы В Украине посмотреть вживую можно будет только половину гонок. Видеотрансляции индивидуальных гонок и спринтов – не будет. Гонки преследования и смешанные эстафеты в Украине будет транслировать "Суспільне Спорт" и телеканал "UA: Перший". На сайте "Суспільне Спорт" гонки будут в прямом эфире. Состав сборной Украины Чемпионат Европы пропустят сразу несколько ведущих биатлонистов Украины. Мужскую сборную не будут представлять Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко. Женская команда не досчитается Юлии Джимы, Дарьи Блашко, Елены Пидгрушной и Валентины Семеренко. Мужчины Артем Прима Руслан Ткаленко Артем Тищенко Богдан Цимбал Тарас Лесюк Андрей Доценко Руслан Бригадир Женщины Вита Семеренко Екатерина Бех Анастасия Меркушина Анна Кривонос Ирина Петренко Вниманию. На чемпионате Европы по биатлону в 2020 году Украина заняла 4-е место в медальном зачете. Наша сборная завоевала 4 медали – по одному "золоту" и "серебру" и две "бронзы".