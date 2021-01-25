Джерело: 24 канал

Чемпіонат Європи стане останнім турніром перед чемпіонатом світу у Поклюці (10-21 лютого). У програмі змагань 8 гонок.

До речі Регрес України у Кубку націй, прогрес Джими та Дудченка у загальному заліку

Розклад гонок

27 січня, 11:30. Індивідуальна гонка, жінки

27 січня, 15:15. Індивідуальна гонка, чоловіки

29 січня, 11:30. Спринт, жінки

29 січня, 15:00. Спринт, чоловіки

30 січня, 11:30. Гонка переслідування, жінки

30 січня, 14:00. Гонка переслідування, чоловіки

31 січня, 11:30. Одиночна змішана естафета

31 січня, 14:00. Змішана естафета

Де дивитися чемпіонат Європи

В Україні переглянути наживо можна буде тільки половину гонок. Відеотрансляції індивідуальних гонок та спринтів – не буде.

Гонки переслідування та змішані естафети в Україні транслюватиме "Суспільне Спорт" та телеканал "UA: Перший".

На сайті "Суспільне Спорт" гонки будуть у прямому ефірі.

Склад збірної України

Чемпіонат Європи пропустять відразу декілька провідних біатлоністів України. Чоловічу збірну не представлятимуть Дмитро Підручний та Антон Дудченко. Жіноча команда не дорахується Юлії Джими, Дар'ї Блашко, Олени Підгрушної та Валентини Семеренко.