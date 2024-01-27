27 января в рамках чемпионата Европы по биатлону, который проходит в словацком Брезно-Осрбли, состоялся женский персьют. Украина была представлена в гонке семью спортсменками.

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Анастасия Меркушина закрыла все 20 мишеней

Лучшей в составе сборной Украины стала Анастасия Меркушина, которая закрыла все 20 мишеней и финишировала седьмой. Ирина Петренко единственный круг штрафа заработала на последнем огневом рубеже и завершила гонку 12-й.

Остальные украинки финишировали за пределами топ-20. Причем Кристина Дмитренко, которая накануне завоевала бронзовую медаль в спринте, с третьей стартовой позиции "откатилась" аж на 35-ю итоговую.

Чемпионкой Европы стала норвежка Марен Киркейде. Серебряную медаль завоевала еще одна представительница Норвегии Эмили-Аахейм Калькенберг, а бронзовую награду во Францию повезет Ошеан Мишлон.

Результаты женской гонки преследования

1. Марен Киркейде (1+0+0+1) 29:49, 9

2. Эмили-Аахейм Калькенберг (1+0+0+1) +11, 1

3. Ошеан Мишлон (0+1+0+1) +27, 1

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7. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +57, 3

12. Ирина Петренко (0+0+0+1) +1:33, 9

23. Елена Городная (0+1+1+0) +2:14, 9

31. Анна Кривонос (0+0+1+3) +2:54, 0

35. Кристина Дмитренко (2+1+2+1) +3:19, 8

46. Любовь Кипяченкова (1+0+3+3) +5:31, 3

48. Александра Меркушина (1+1+2+3) +6:03, 4

Следует знать. В воскресенье, 28 января, чемпионат Европы 2024 года по биатлону завершится двумя смешанными эстафетами. Классический микст начнется в 11:45 по Киеву, сингл-микст намечен на 15:00.