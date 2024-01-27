27 січня у межах чемпіонату Європи з біатлону, що проходить у словацькому Брезно-Осрблі, відбувся жіночий персьют. Україна була представлена в гонці сімома спортсменками.

Читайте також Відіграв 13 позицій: Підручний забіг до топ-10 у переслідуванні на чемпіонаті Європи

Анастасія Меркушина закрила всі 20 мішеней

Найкращою у складі збірної України стала Анастасія Меркушина, яка закрила всі 20 мішеней та фінішувала сьомою. Ірина Петренко єдине коло штрафу заробила на останньому вогневому рубежі та завершила гонку 12-ю.

Решта українок фінішували за межами топ-20. Причому Христина Дмитренко, яка напередодні здобула бронзову медаль у спринті, з трьотьої стартової позиції "відкотилася" аж на 35-ту підсумкову.

Чемпіонкою Європи стала норвежка Марен Кіркейде. Срібну медаль завоювала ще одна представниця Норвегії Емілі-Аахейм Калькенберґ, а бронзову нагороду до Франції повезе Ошеан Мішлон.

Результати жіночої гонки переслідування

1. Марен Кіркейде (1+0+0+1) 29:49,9

2. Емілі-Аахейм Калькенберґ (1+0+0+1) +11,1

3. Ошеан Мішлон (0+1+0+1) +27,1

...

7. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +57,3

12. Ірина Петренко (0+0+0+1) +1:33,9

23. Олена Городна (0+1+1+0) +2:14,9

31. Анна Кривонос (0+0+1+3) +2:54,0

35. Христина Дмитренко (2+1+2+1) +3:19,8

46. Любов Кип'яченкова (1+0+3+3) +5:31,3

48. Олександра Меркушина (1+1+2+3) +6:03,4

Варто знати. У неділю, 28 січня, чемпіонат Європи 2024 з біатлону завершиться двома змішаними естафетами. Класичний мікст розпочнеться об 11:45 за Києвом, сингл-мікст запланований на 15:00.