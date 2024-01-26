26 января в рамках чемпионата Европы по биатлону, проходящего в словацком Брезно-Осрбли, состоялась мужская спринтерская гонка. В спринте приняли участие 128 спортсменов, среди них шестеро украинцев, пишет 24 Канал.
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Украинцы не попали в топ-10
Лучшим в составе сборной Украины стал Виталий Мандзин, который благодаря чистой стрельбе занял 12 место. Дмитрий Пидручный с двумя промахами занял 20 место, а Антон Дудченко – 25-е.
Артем Прима, Тарас Лесюк и Артем Тищенко не попали в топ-40, но квалифицировались в гонку преследования.
Выиграл гонку француз Антонен Гигонна, которому покорились все 10 мишеней. Также на пьедестал почета забежали норвежцы Йохан-Олав Ботн и Исак Фрей.
Результаты мужского спринта
1. Антонен Гигонна (0+0) 22:51,9
2. Йохан-Олав Ботн (1+1) +14,5
3. Исак Фрей (1+0) +16,7
...
12. Виталий Мандзин (0+0) +51,2
20. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:17,9
25. Антон Дудченко (0+1) +1:22,9
46. Артем Прима (0+1) +1:57,0
53. Тарас Лесюк (1+2) +2:01,5
58. Артем Тищенко (1+1) +2:09,0