26 января в рамках чемпионата Европы по биатлону, проходящего в словацком Брезно-Осрбли, состоялась мужская спринтерская гонка. В спринте приняли участие 128 спортсменов, среди них шестеро украинцев, пишет 24 Канал.

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Украинцы не попали в топ-10

Лучшим в составе сборной Украины стал Виталий Мандзин, который благодаря чистой стрельбе занял 12 место. Дмитрий Пидручный с двумя промахами занял 20 место, а Антон Дудченко – 25-е.

Артем Прима, Тарас Лесюк и Артем Тищенко не попали в топ-40, но квалифицировались в гонку преследования.

Выиграл гонку француз Антонен Гигонна, которому покорились все 10 мишеней. Также на пьедестал почета забежали норвежцы Йохан-Олав Ботн и Исак Фрей.

Результаты мужского спринта

1. Антонен Гигонна (0+0) 22:51,9

2. Йохан-Олав Ботн (1+1) +14,5

3. Исак Фрей (1+0) +16,7

...

12. Виталий Мандзин (0+0) +51,2

20. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:17,9

25. Антон Дудченко (0+1) +1:22,9

46. Артем Прима (0+1) +1:57,0

53. Тарас Лесюк (1+2) +2:01,5

58. Артем Тищенко (1+1) +2:09,0