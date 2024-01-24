В среду, 24 января, в словацком Брезно-Осрбли начался чемпионат Европы-2024 по биатлону. Первыми начали соревнования мужчины, где лучший результат среди украинцев продемонстрировал Антон Дудченко. Следующей в программе чемпионата была "индивидуалка" для женщин, пишет 24 Канал.

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Сборную Украины в гонке представили четыре участницы: Анна Кривонос, Александра Меркушина, Елена Городная и Любовь Кипьяченкова. К сожалению, не смогли вовремя приехать в Словакию Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина и Ирина Петренко.

Лучший результат среди украинских биатлонисток показала Александра Меркушина. Она допустила всего одну ошибку на огневых рубежах. В итоге 19-летняя украинка финишировала на 18 месте.

За пределами двадцатки оказались три других участниц гонки от Украины. Анна Кривонос с двумя промахами завершила "индивидуалку" 26-й, Елена Городная – 49-й, а Любовь Кипьяченкова – 61-й.

Победу в этом виде соревнований праздновала норвежка Марен Киркейде, на 46 секунд опередившая Алину Стремоус из Молдовы. Третьей финишировала Эма Капустова из Словакии.

Итог женской "индивидуалки" на Евро-2024

1. Марен Киркейде (Норвегия, 0+0+0+0) 41:26.2 минуты

2. Алина Стремоус (Молдова, 0+0+0+0)+46.5

3. Эма Капустова (Словакия, 0+0+0+0) +59.1

4. Ида Лиен (Норвегия, 1+0+0+2) +2:03.4

5. Марион Визензартер (Германия, 0+0+1+0) +2:04.8

6. Анне Линд (Швеция, 0+0+0+0) +2:10.4

...

18. Александра Меркушина (Украина, 0+1+0+0) +3:14.3

(Украина, 0+1+0+0) +3:14.3 26. Анна Кривонос (Украина, 0+1+0+1) +3:55.0

(Украина, 0+1+0+1) +3:55.0 49. Елена Огородная (Украина, 0+1+0+3) +6:34.2

(Украина, 0+1+0+3) +6:34.2 61. Любовь Кипяченкова (Украина, 0+1+1+3) +7:47.0

В четверг, 25 января, на чемпионате Европы пройдут спринтерские гонки среди мужчин и женщин.