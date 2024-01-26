26 січня у межах чемпіонату Європи з біатлону, що проходить у словацькому Брезно-Осрблі, відбулася чоловіча спринтерська гонка. У спринті взяли участь 128 спортсменів, серед них шестеро українців, пише 24 Канал.

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Українці не потрапили до топ-10

Найкращим у складі збірної України став Віталій Мандзин, який завдяки чистій стрільбі посів 12 місце. Дмитро Підручний з двома промахами посів 20 місце, а Антон Дудченко – 25-те.

Артем Прима, Тарас Лесюк та Артем Тищенко не потрапили до топ-40, але кваліфікувалися до гонки переслідування.

Виграв гонку француз Антонен Ґіґонна, якому підкорилися усі 10 мішеней. Також на п'єдестал пошани забігли норвежці Йохан-Олав Ботн та Ісак Фрей.

Результати чоловічого спринту

1. Антонен Ґіґонна (0+0) 22:51,9

2. Йохан-Олав Ботн (1+1) +14,5

3. Ісак Фрей (1+0) +16,7

...

12. Віталій Мандзин (0+0) +51,2

20. Дмитро Підручний (1+1) +1:17,9

25. Антон Дудченко (0+1) +1:22,9

46. Артем Прима (0+1) +1:57,0

53. Тарас Лесюк (1+2) +2:01,5

58. Артем Тищенко (1+1) +2:09,0