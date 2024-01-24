В словацком Брезно-Осрбли начался чемпионат Европы-2024 по биатлону. Первым стартом для сборной Украины стала индивидуальная гонка среди мужчин, пишет 24 канал.

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Среди шестерки наших спортсменов в заявку на гонку не попал Артем Прима. К сожалению, ни одному из украинцев не удалось сразиться за медали.

Более того, ни один из нашей команды так и не прошел в топ-десятку. Ближайшим к этому был Антон Дудченко, прошедший в прошлом чемпионате Европы серебро в индивидуалке.

Спортсмен из Сумщины на первом огневом рубеже заработал одну штрафную минуту и в итоге пришел к финишу 12-м. Несколько позади него финишировал Виталий Мандзин (16 место), у которого две штрафные минуты.

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Остальные украинцы оказались вне топ-30. Равных в гонке не было норвежцам, занявшим первые пять мест. Победителем же стал Вебьорн Соэрум.

Результаты мужской индивидуальной гонки на чемпионате Европы-2024:

1. Вебйорн Соерум

2. Иоганн Ботн

3. Мартин Ульдаль

4. Мартин Невдланд

5. Исаак Фрей

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