У словацькому Брезно-Осрблі розпочався чемпіонат Європи-2024 з біатлону. Першим стартом для збірної України стала індивідуальна гонка серед чоловіків, пише 24 канал.
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Серед шістки наших спортсменів до заявки на гонку не потрапив Артем Прима. На жаль, жодному з українців не вдалось поборотися за медалі.
Ба більше, жоден з нашої команди так і не пройшов у топ-десятку. Найближчим до цього був Антон Дудченко, який минулого чемпіонату Європи здобув срібло в індивідуалці.
Спортсмен із Сумщини на першому вогневому рубежі заробив одну штрафну хвилину і у підсумку прийшов до фінішу 12-им. Трохи позаду нього фінішував Віталій Мандзин (16 місце), у якого дві штрафні хвилини.
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Решта українців опинилися поза топ-30. Рівних у гонці не було норвежцям, які посіли перші п;ять місць. Переможцем же став Вебйорн Соерум.
Результати чоловічої індивідуальної гонки на чемпіонаті Європи-2024:
- 1. Вебйорн Соерум
- 2. Йоган Ботн
- 3. Мартін Ульдаль
- 4. Мартін Невдланд
- 5. Ісак Фрей
…
- 12. Антон Дудченко
- 16. Віталій Мандзин
- 34. Артем Тищенко
- 58. Тарас Лесюк
- 73. Дмитро Грущак