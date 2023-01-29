Норвежцам, как и в смешанной эстафете, не было равных, хотя в этой гонке скандинавы промахнулись больше. Несмотря на 9 дополнительных патронов, норвежская сборная финишировала первой. Эндре Стремсгейм позволил даже себе на последних метрах дистанции взять национальный флаг. 24 канал.

К теме Украина с кругом штрафа Джимми заехала в топ-5 смешанной эстафеты на ЧЕ по биатлону

Яркая точка от безудержных норвежцев

Друг Украины опередил ближайшего соперника на 16 секунд.

Второй стала Швейцария, которой в традиционной смешанной эстафете не хватило немного, чтобы стать третьей. Тройку призеров замкнули французы. Разница между вторым и третьим местами составила всего 5 секунд.

В шаге от подиума неожиданно остановились биатлонисты из Молдовы.

Стрельба разрушила шансы Украины на медаль

К сожалению, в борьбе за медали на протяжении всей гонки не было Украины. Нашу команду, в составе Елены Белосюк и Богдана Цымбала, снова подвела стрельба. Поэтому заочно украинцы боролись только за топ-6.

Уже на первом этапе Белосюк использовала три дополнительных патрона и передала эстафету десятой. Цимбал сделал все от себя зависящее, чтобы поднять Украину выше в таблице. И ему это удалось сделать. Богдан выбил 10 из 10 и переместил сине-желтую команду в лидеры.

Однако Белосюк разрушила все шансы Украины на медаль. Елена была сама не себя непохожа на огневом рубеже – три дополнительных патрона на лежке и в итоге два круга штрафа для Украины.

Цимбал на последнем этапе, к сожалению, тоже продемонстрировал не лучшую стрельбу. Три дополнительных патрона на стойке окончательно лишили Украину всех шансов на попадание на пьедестал.

В итоге – 7-я позиция Украины на финише в одиночной смешанной эстафете.

Результаты одиночной смешанной эстафеты

1. Норвегия (0+9) 34:34,7

2. Швейцария (0+9) +16,6

3. Франция (0+7) +21,0

...

7. Украина (2+10) +1:12,4

На этом чемпионат Европы-2023 по биатлону подошел к своему окончанию. Далее биатлонисты перебираются в чешское Новое-Место, где сразятся на седьмом этапе Кубка мира-2022/2023. Это будет последний этап КС перед чемпионатом мира в немецком Обергофе, который стартует 8 февраля.

Этап в Чехии будет происходить с 3 по 5 февраля.