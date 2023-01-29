Норвежцям, як і у змішаній естафеті не було рівних, хоча у цій гонці скандинави хибили більше. Попри 9 додаткових патронів норвезька збірна фінішувала першою. Ендре Стрьомсгейм дозволив навіть собі на останніх метрах дистанції взяти національний прапор, повідомляє 24 канал.

До теми Україна з колом штрафу Джими заїхала у топ-5 змішаної естафети на ЧЄ з біатлону

Яскрава крапка від нестримних норвежців

Друг України випередив найближчого суперника на 16 секунд.

Другою стала Швейцарія, якій у традиційній змішаній естафеті не вистачило трішки, щоб стати третьою. Трійку призерів замкнули французи. Різниця між другим та третім місцями склала лише 5 секунд.

За крок до подіуму несподівано зупинились біатлоністи з Молдови.

Стрільба зруйнувала шанси України на медаль

На жаль, у боротьбі за медалі протягом усієї гонки не було України. Нашу команду, у складі Олени Білосюк та Богдана Цимбала, знову підвела стрільба. Тому заочно українці боролись лише за топ-6.

Вже на першому етапі Білосюк використала три додаткові патрони та передала естафету десятою. Цимбал зробив усе від себе залежне, щоб підійняти Україну вище у таблиці. І йому це вдалось зробити. Богдан вибив 10 із 10-ти та перемістив синьо-жовту команду у лідери.

Однак Білосюк зруйнувала усі шанси України на медаль. Олена була сама не себе не схожа на вогневому рубежі – три додаткові патрони на лежці та у підсумку два кола штрафу для України.

Цимбал на останньому етапі, на жаль, теж продемонстрував не найкращу стрільбу. Три додаткові патрони на стійці остаточно позбавили Україну усіх шансів на потрапляння на п'єдестал.

У підсумку – 7-ма позиція України на фініші в одиночній змішаній естафеті.

Результати одиночної змішаної естафети

1. Норвегія (0+9) 34:34,7

2. Швейцарія (0+9) +16,6

3. Франція (0+7) +21,0

...

7. Україна (2+10) +1:12,4

На цьому чемпіонат Європи-2023 з біатлону підійшов до свого закінчення. Далі біатлоністи перебираються до чеського Нове-Мєсто, де позмагаються на сьомому етапі Кубка світу-2022/2023. Це буде останній етап КС перед чемпіонатом світу у німецькому Обергофі, який стартує 8 лютого.

Етап у Чехії відбуватиметься з 3-го по 5-те лютого.