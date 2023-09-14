В Украине будут транслировать матчи чемпионата Бразилии: где смотреть игры Серии А

Телеканалы компании "Поверхность ТВ" стали обладателями прав на встречи элитного бразильского чемпионата. Уже этой ночью зрителям будут доступны четыре матча вживую.

Украинское телевидение предлагает любителям футбола широкий спектр трансляций. Зрители могут в прямом эфире увидеть игры всех мировых соревнований.

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Теперь у фанатов футбола у Украины появится еще один доступный турнир. Уже с четверга, 14 сентября, в прямом эфире можно посмотреть матчи чемпионата Бразилии.

Официальным транслятором игр Серии А стала компания "Поверхность ТВ". Матчи будут транслироваться вживую на телеканалах Sport 1, Sport 2, Sport 3 и Sport 1 Baltic. Первые трансляции состоятся в ночь с 14 на 15 сентября:

01:00 Сантос – Крузейро (Sport 1/Sport 3/Sport 1 Baltic)

Сантос – Крузейро 01:00 Форталеза – Коринтианс (Sport 2)

Форталеза – Коринтианс 03:30 Брагантино – Гремио (Sport 1/Sport 3/Sport 1 Baltic)

Брагантино – Гремио 03:30 Палмейрас – Гояс (Sport 2)

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Отметим, что сезон-2023 в Серии А в самом разгаре. Команды отыграли по 22-23 матча с 38-ми. Лидирует Ботафого, который на 11 очков опережает действующего чемпиона Палмейраса.

В составе "звездных" выступает известный испанский форвард Диего Коста, а также эксигровец Динамо Че Че. К слову, в Палмейрасе играет другой бывший футболист киевлян Дуду.