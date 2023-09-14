Українське телебачення пропонує любителям футболу широкий спектр трансляцій. Глядачі можуть у прямому ефірі побачити ігри всіх топових світових змагань.

До теми Зірки Саудівської Аравії прикували увагу: хто транслюватиме азійську Лігу чемпіонів в Україні

Тепер у фанатів футболу в Україні з'явиться ще один доступний турнір. Вже з четверга, 14 вересня, у прямому ефірі можна буде подивитися матчі чемпіонату Бразилії.

Офіційним транслятором ігор Серії А стала компанія "Поверхность ТВ". Матчі будуть транслюватися наживо на телеканалах Sport 1, Sport 2, Sport 3 та Sport 1 Baltic. Перші трансляції відбудуться в ніч з 14 на 15 вересня:

01:00 Сантос – Крузейро (Sport 1 / Sport 3 / Sport 1 Baltic)

Сантос – Крузейро 01:00 Форталеза – Корінтіанс (Sport 2)

Форталеза – Корінтіанс 03:30 Брагантіно – Греміо (Sport 1 / Sport 3 / Sport 1 Baltic)

Брагантіно – Греміо 03:30 Палмейрас – Гояс (Sport 2)

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Відзначимо, що сезон-2023 у Серії А в самому розпалі. Команди відіграли по 22-23 матчі з 38-ми. Лідирує Ботафого, який на 11 очок випереджає чинного чемпіона Палмейрас.

У складі "зіркових" виступає відомий іспанський форвард Дієго Коста, а також ексгравець Динамо Че Че. До слова, у Палмейрасі грає інший колишній футболіст киян Дуду.