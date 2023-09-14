Украинское телевидение предлагает любителям футбола широкий спектр трансляций. Зрители могут в прямом эфире увидеть игры всех мировых соревнований.

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Теперь у фанатов футбола у Украины появится еще один доступный турнир. Уже с четверга, 14 сентября, в прямом эфире можно посмотреть матчи чемпионата Бразилии.

Официальным транслятором игр Серии А стала компания "Поверхность ТВ". Матчи будут транслироваться вживую на телеканалах Sport 1, Sport 2, Sport 3 и Sport 1 Baltic. Первые трансляции состоятся в ночь с 14 на 15 сентября:

01:00 Сантос – Крузейро (Sport 1/Sport 3/Sport 1 Baltic)

Сантос – Крузейро 01:00 Форталеза – Коринтианс (Sport 2)

Форталеза – Коринтианс 03:30 Брагантино – Гремио (Sport 1/Sport 3/Sport 1 Baltic)

Брагантино – Гремио 03:30 Палмейрас – Гояс (Sport 2)

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Отметим, что сезон-2023 в Серии А в самом разгаре. Команды отыграли по 22-23 матча с 38-ми. Лидирует Ботафого, который на 11 очков опережает действующего чемпиона Палмейраса.

В составе "звездных" выступает известный испанский форвард Диего Коста, а также эксигровец Динамо Че Че. К слову, в Палмейрасе играет другой бывший футболист киевлян Дуду.