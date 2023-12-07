Времена Пеле и Неймара позади: Сантос впервые в истории вылетел из элиты чемпионата Бразилии

"Рыбы" провели неудачный сезон, выиграв лишь 11 из 38 матчей. Это привело команду Фернандеса к первому в истории клубу вылета из Серии А.

В Бразилии подошел к концу чемпионат в элитном сезоне 2023 года. Еще в прошлом туре определился чемпион, им второй раз подряд стал Палмейрас, пишет 24 канал.

По теме В Украине будут транслировать матчи чемпионата Бразилии: где смотреть игры Серии А

Для клуба из Сан-Паулу это уже 12-е чемпионство, команда является лидером в Бразилии по этому показателю. Одним из игроков чемпионского клуба стал вингер Дуду, в свое время поигравший за Динамо.

А вот другой титулованный бразильский клуб Сантос оказался в упадке. По итогам 38 туров команда Марсело Фернандеса финишировала на 17 месте из 20-ти и вылетела в Серию В.

"Рыбы" не смогли выиграть ни один из последних пяти матчей, а в заключительном туре уступили Форталезе (1:2). Для Сантоса это первый вылет за всю 111-летнюю историю. За это время команда становилась 8-кратным чемпионом и трижды выигрывала Копа Либертадорес.

Читайте также Работала в экстремальных условиях: бывшая горничная Неймара подала на него в суд

Следует отметить, что за этот клуб в свое время играли легенды сборной Бразилии Пеле и Неймар. Вместе с Сантосом элитный дивизион покинули Гояс, Куритиба и Америка.