Форвард саудовского Аль-Хилаля и национальной сборной Бразилии Неймар может снова оказаться в суде. Теперь иск к нему готовит горничная.

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35-летняя бразильянка сообщает, что в течение двух лет Неймар её просто эксплуатировал. Женщина работала в доме футболиста без постоянного трудового договора и в экстремальных условиях: семь дней в неделю, неоплачиваемые сверхурочные, без выходных и без медицинской поддержки, несмотря на то, что она была беременна.

Неймара обвиняют в трудовой эксплуатации

Кроме того, потерпевшая утверждает, что ее заставляли работать за две недели до родов. В результате горничная работала примерно на 20 часов больше, чем это позволяет трудовое законодательство. Потому она требует от Неймара компенсации в размере 368 тысяч евро и даже грозит передать дело в суд.

Юристы домработницы присылали Неймару письмо, чтобы найти финансовое урегулирование ситуации – и оно осталось без ответа. Поэтому они направили иск в трудовой суд.

Неймар воспользовался тяжелым положением нашей клиентки, чтобы навязать ей недостойные условия труда, нарушая фундаментальные нормы трудового законодательства. , когда она жаловалась на боль, - цитирует адвоката французская пресса.

Напомним, что 7 октября Неймар сообщил о пополнении в семье, игрок во второй раз стал отцом. Сам бразилец продолжает восстанавливаться от травмы, которую получил в матче "селесао" против Уругвая. Вингер порвал "кресты" и пробудет вне футбола около 10 месяцев.

До травмы в текущем сезоне-2023/2024 Неймар успел провести 5 матчей, в которых забил гол и отдал 3 ассиста.