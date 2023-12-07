У Бразилії добіг кінця чемпіонат в елітному сезоні 2023 року. Ще минулого туру визначився чемпіон, ним вдруге поспіль став Палмейрас, пише 24 канал.

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Для клуба із Сан-Паулу це вже 12-те чемпіонство, команда є лідером в Бразилії за цим показником. Одним із гравців чемпіонського клубу став вінгер Дуду, який свого часу пограв за Динамо.

А ось інший титулований бразильський клуб Сантос опинився у кризі. За підсумками 38 турів команда Марсело Фернандеса фінішувала на 17 місці з 20-ти та вилетіла в Серію В.

"Риби" не змогли виграти жожен із останніх п'яти матчів, а в завершальному турі поступились Форталезі (1:2). Для Сантоса це перший виліт за всю 111-річну історію. За цей час команда ставала 8-кратним чемпіоном та тричі вигравала Копа Лібертадорес.

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Варто відзначити, що за цей клуб свого часу грали легенди збірної Бразилії Пеле та Неймар. Разом із Сантосом елітний дивізіон залишили Гояс, Курітіба та Америка.