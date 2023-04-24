В Бельгии определились претенденты на золото: Яремчук проваливается, но имеет шансы на победу

Лишь четыре команды поведут борьбу за звание лучшей в Бельгии. Интересный формат оставляет Брюгге шансы на возвращение в Лигу чемпионов.

В чемпионате Бельгии подошел к завершению основной этап турнира, пишет 24 канал. 18 команд сыграли друг с другом в два круга, после чего определились путевки в чемпионскую группу и группу борьбы за Лигу конференций.

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Согласно регламенту, после основной стадии четыре лучшие команды выходят в чемпионскую группу, где команды распределят первые путевки в еврокубки. Перед последним туром в Бельгии были известны три команды, гарантировавшие себе это место.

Брюгге завоевал место в чемпионской группе

Речь о Генке, Унионе и Антверпене. На последнее место претендовали Брюгге, Гент и Стандард. "Черно-синие" уверенно одолели аутсайдера турнира Эйпен со счетом 7:0 и прошли в чемпионскую группу.

Таким образом, команда Романа Яремчука сохраняет шансы защитить титул, который они выигрывали три последних сезона. Впрочем, у украинца дела пока плохие. Роман не забивает с октября, а на последний поединок не попал даже в заявку команды.

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Что дальше

По регламенту очки, набранные в основной стадии чемпионата, делятся пополам. После этого финалисты играют в два круга друг с другом (6 туров), Победитель получит путевку в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, а вицечемпион – во второй квалификационный раунд.

МЕСТО КОМАНДА В Н П ГОЛЫ ОЧКИ (было) ОЧКИ 1 Генк 23 6 5 78:37 75 38 2 Унион 23 6 5 70:41 75 38 3 Антверпен 22 6 6 59:26 72 36 4 Брюгге 16 11 7 61:36 59 30

Брюгге отстает от лидеров Генка и Униона на 8 баллов, а от Антверпена – на 6. Третье место может получить путевку в Лигу Европы, если Кубок выиграет Антверпен (финал против середняка Мехелена) и при этом займет не последнее место в чемпионской группе.