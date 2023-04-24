В чемпионате Бельгии подошел к завершению основной этап турнира, пишет 24 канал. 18 команд сыграли друг с другом в два круга, после чего определились путевки в чемпионскую группу и группу борьбы за Лигу конференций.
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Согласно регламенту, после основной стадии четыре лучшие команды выходят в чемпионскую группу, где команды распределят первые путевки в еврокубки. Перед последним туром в Бельгии были известны три команды, гарантировавшие себе это место.
Брюгге завоевал место в чемпионской группе
Речь о Генке, Унионе и Антверпене. На последнее место претендовали Брюгге, Гент и Стандард. "Черно-синие" уверенно одолели аутсайдера турнира Эйпен со счетом 7:0 и прошли в чемпионскую группу.
Таким образом, команда Романа Яремчука сохраняет шансы защитить титул, который они выигрывали три последних сезона. Впрочем, у украинца дела пока плохие. Роман не забивает с октября, а на последний поединок не попал даже в заявку команды.
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Что дальше
По регламенту очки, набранные в основной стадии чемпионата, делятся пополам. После этого финалисты играют в два круга друг с другом (6 туров), Победитель получит путевку в раунд плей-офф квалификации ЛЧ, а вицечемпион – во второй квалификационный раунд.
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ (было)
|ОЧКИ
|1
|Генк
|23
|6
|5
|78:37
|75
|38
|2
|Унион
|23
|6
|5
|70:41
|75
|38
|3
|Антверпен
|22
|6
|6
|59:26
|72
|36
|4
|Брюгге
|16
|11
|7
|61:36
|59
|30
Брюгге отстает от лидеров Генка и Униона на 8 баллов, а от Антверпена – на 6. Третье место может получить путевку в Лигу Европы, если Кубок выиграет Антверпен (финал против середняка Мехелена) и при этом займет не последнее место в чемпионской группе.