У чемпіонаті Бельгії підійшов до завершення основний етап турніру, пише 24 канал. 18 команд зіграли один з одним в два кола, після чого визначились путівки у чемпіонську групу та групу боротьби за Лігу конференцій.
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Згідно з регламентом, після основної стадії чотири найкращі команди виходять в чемпіонську групу, де команди розподілять перші путівки в єврокубки. Перед останнім туром в Бельгії були відомі три команди, що гарантували собі це місце.
Брюгге виборов місце у чемпіонській групі
Мова про Генк, Уніон та Антверпен. На останнє місце претендували Брюгге, Гент та Стандард. "Чорно-сині" впевнено здолали аутсайдера турніру Ейпен з рахунком 7:0 і пройшли у чемпіонську групу.
Таким чином, команда Романа Яремчука зберігає шанси захистити титул, який вони вигравали три останні сезони. Втім у українця справи поки кепські. Роман не забиває з жовтня, а на останній поєдинок не потрапив навіть у заявку команди.
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Що далі
По регламенту очки, набрані у основній стадії чемпіонату, діляться навпіл. Після цього фіналісти грають у два кола один з одним (6 турів), Переможець отримає путівку в раунд плей-офф кваліфікації ЛЧ, а віцечемпіон – у другий кваліфікаційний раунд.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ (було)
|ОЧКИ
|1
|Генк
|23
|6
|5
|78:37
|75
|38
|2
|Уніон
|23
|6
|5
|70:41
|75
|38
|3
|Антверпен
|22
|6
|6
|59:26
|72
|36
|4
|Брюгге
|16
|11
|7
|61:36
|59
|30
Наразі Брюгге відстає від лідерів Генка та Уніона на 8 балів, а від Антверпена – на 6. Третє місце може отримати путівку в Лігу Європи, якщо Кубок виграє Антверпен (фінал проти середняка Мехелена) і при цьому посяде не останнє місце у чемпіонській групі.