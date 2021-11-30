Смертельная ссора
Эммит Кинг погиб из-за стрельбы, соучастником которой он и сам стал. По свидетельству очевидцев, 62-летний Кинг поссорил с 60-летним Вилли Уэллсом. Во время ссоры оба мужчины вытащили пистолеты и открыли огонь.
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Полиция, когда прибыла на место происшествия, обнаружила обоих застреленными.
Что стоит знать об Эммете Кинге
Эммит Кинг – американский легкоатлет. Специализировался на беге на коротких дистанциях, а также эстафете.
- На Панамериканских играх 1979 года в Сан-Хуане Кинг финишировал третьим в беге на 100 метров.
- На чемпионате мира 1983 года в Хельсинки он выиграл бронзовую медаль на дистанции 100 метров.
- В эстафете 4х100 метров Кинг стал победителем – команда тогда установила мировой рекорд 37,86 секунды
- На Олимпийских играх 1984 и 1988 годов Кинг квалифицировался как запасной в американской эстафете 4х100 метров. США выиграли золото в Лос-Анджелесе в 1984 году, но Кинг не получил медаль, поскольку он не выступал ни в забегах, ни в финале.