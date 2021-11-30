Смертельная ссора

Эммит Кинг погиб из-за стрельбы, соучастником которой он и сам стал. По свидетельству очевидцев, 62-летний Кинг поссорил с 60-летним Вилли Уэллсом. Во время ссоры оба мужчины вытащили пистолеты и открыли огонь.

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Полиция, когда прибыла на место происшествия, обнаружила обоих застреленными.

Что стоит знать об Эммете Кинге

Эммит Кинг – американский легкоатлет. Специализировался на беге на коротких дистанциях, а также эстафете.