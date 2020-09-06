В Лас-Вегасе завершился турнир под эгидой UFC Vegas 9. Центральным боем которого стала встреча Алистара Оверима (47-18-1) и Аугусто Сакаи (15-2-1), где первый нанес технический нокаут сопернику.

40-летнему Овериму, который является более опытным бойцом, удалось нанести второе поражение Сакаи в США, передает 24 канал.

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Победа на опыте

Правда, в первых раундах активнее в октагоне вел себя Сакаи, который раз за разом зажимал соперника к сетке. Но Алистар уверенно держал оборону, поэтому все удары бразильца не давали ему нужного результата.

В третьем раунде 40-летний боец ​​взял инициативу в свои руки, перевел Сакаи на канвас и нанес несколько мощных ударов. Хотя Сакаи пытался защищаться, но избежать рассечения над глазом ему не удалось.

С каждым следующим раундом преимущество Оверима увеличивалось, но в пятом Сакаи мог вырвать победу у соперника. Однако Оверим резко перехватил инициативу, начал стал жестко бить соперника. Рефери засчитал Сакаи технический нокаут.

Таким образом для ветерана Оверима эта победа стала уже 47-й в карьере при 18 поражениях. Он является первым и единственным бойцом, который выиграл мировой титул и по правилам MMA, и по правилам K-1.

Сакаи проиграл второй бой с 18. Первое поражение боец ​​получил в 2017 году в поединке против Чеика Конго. Он проиграл бой путем раздельного решения судей.

Что такое UFC?

Это международная спортивная организация, которая устраивает и проводит бои смешанного стиля, а также соревнования за мировое первенство в смешанных боевых искусствах. Чемпионат UFC является древнейшим и самым популярным соревнованием по смешанным единоборствам в их современном виде.

Видеообзор боя между Алистаром Оверимом и Аугусто Сакаи