19 вересня у столиці Таїланду відбувся турнір зі змішаних єдиноборств у рамках промоушену ONE Championship, що входить у трійку найсильніших у світі. Шестиразовий чемпіон світу з муай-тай та кікбоксингу Петчтатонг Петчфергус був відправлений у жорсткий нокаут.

Багаторазового чемпіона відправив у нокаут його земляк Капітан Петчінді. Не встиг суддя розпочати поєдинок, як суперник вже лежав в октагоні. Відео нокауту виклав ONE Championship, інформує 24 канал.

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Жорсткий нокаут

Бій закінчився вже на шостій секунді, Пенчінді вистачило лише одного удару, щоб відправити суперника у глибокий нокаут. Такий швидкий нокаут допоміг Пенчінді встановити новий рекорд промоушену.

Рефері швидко зупинив бій, коли Петчфергус лежав майже нерухомо. Тайського бійця ледь привели до тями після такого потужного удару суперника.

У підсумку переможцем бою став 27-річний чемпіон світу з муай-тай Петчінді, який вже провів 181 бій, у яких здобув 141 перемогу. А от його суперник Петчфергус провів набагато більше поєдинків, аж 413, у яких 356 разів святкував успіх.

Капітан Петчінді – Петчтатонг Петчфергус відеоогляд бою