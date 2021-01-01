Чемпіон WBO японець Іока брутально побив суперника і зберіг титул: відео
У Токіо (Японія) відбувся бій чемпіона світу за версією WBO у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) Кадзуто Іоки проти Косеі Танаки. Поєдинок двох японців завершився видовищною перемогою Іоки.
Іока втримав рекорд
Претендент на титул розпочав бій агресивно, пише 24 канал. Він добре рухався рингом, здійснював тиск та вдало комбінував.
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Іока вивчив суперника за перші раунди і взявся за справу. У 4-му раунді чемпіон прибрав захист претендента, акцентовано пробив хуком і розбив опонентові ніс.
У наступній трихвилинці Іока відправив суперника у важкий нокдаун лівим контрхуком, однак пролунав рятівний для претендента гонг.
У 6 раунді чемпіон знову "посадив" опонента на "п'яту" точку лівим хуком, але Танака піднявся.
У 8-му раунді Іока знову потряс Танаку лівим хуком. Той залишився на ногах, але вчасно втрутився рефері і зупинив сутичку.
Іока втримав рекорд та залишився єдиним боксером з Японії, якому вдалося підкорити 4 вагових дивізіони. Повторити досягнення Іоки намагався саме Танака.
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