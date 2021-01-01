У Токіо (Японія) відбувся бій чемпіона світу за версією WBO у другій найлегшій вазі (до 52,2 кг) Кадзуто Іоки проти Косеі Танаки. Поєдинок двох японців завершився видовищною перемогою Іоки.

Іока втримав рекорд

Претендент на титул розпочав бій агресивно, пише 24 канал. Він добре рухався рингом, здійснював тиск та вдало комбінував.

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Іока вивчив суперника за перші раунди і взявся за справу. У 4-му раунді чемпіон прибрав захист претендента, акцентовано пробив хуком і розбив опонентові ніс.

У наступній трихвилинці Іока відправив суперника у важкий нокдаун лівим контрхуком, однак пролунав рятівний для претендента гонг.

У 6 раунді чемпіон знову "посадив" опонента на "п'яту" точку лівим хуком, але Танака піднявся.

У 8-му раунді Іока знову потряс Танаку лівим хуком. Той залишився на ногах, але вчасно втрутився рефері і зупинив сутичку.

31yr old Kazuto Ioka (26-2, 15 KO's) with a masterful performance, dropping Kosei Tanaka (15-1) in the 5th and 6th rounds on his way to a TKO-8 victory to defend his WBO World super flyweight title in spectacular fashion in the New Years Eve grand gala in Tokyo, Japan pic.twitter.com/pQBz5UUAca — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) December 31, 2020

Іока втримав рекорд та залишився єдиним боксером з Японії, якому вдалося підкорити 4 вагових дивізіони. Повторити досягнення Іоки намагався саме Танака.