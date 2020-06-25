Чемпион мира по версии WBC в самом легком весе мексиканец Хулио Сезар Мартинес готовится к поединку с украинцем Артёмом Далакяном. На кону поединка будут стоять сразу два чемпионских титула.

Мартинес в комментарии ESPN рассказал о переговорах относительно объединительного боя с украинским чемпионом WBA Артёмом Далакяном.

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Мексиканец хочет боя за новые титулы

Хулио Сезар утверждает, что готов встретиться с любым соперником и не испытывает страха.

Он заявил, что хочет следовать пути звездного земляка Сауля Альвареса и приобретать новые чемпионские титулы.

Мартинес также рассказал, что ему сообщили об объединительном бое с Далакяном, к которому он начал подготовку.

Именно к этому поединку я и готовлюсь. 15 августа – это всего лишь предварительная дата, она может измениться. Надеемся на то, что никаких переносов из-за коронавируса не будет,

– сказал Мартинес.

У Далакяна опровергают информацию

22 июня появилась информация якобы бой Далакян – Мартинес состоится в августе в Китае.

Но сторона непобедимого украинца опровергла информацию.

Промоутерская компания Union Boxing Promotions, с которой сотрудничает Далакян, сообщила, что договоренности между сторонами нет.

Также было подчеркнуто, что менеджеры Далакяна в постоянном контакте с промоутерами других чемпионов по организации потенциальных боев.