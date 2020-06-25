Чемпіон WBC заговорив про бій з українським боксером Далакяном
Чемпіон світу за версією WBC в найлегшій вазі мексиканець Хуліо Сезар Мартінес готується до поєдинку з українцем Артемом Далакяном. На кону двобою стоятимуть аж два чемпіонські титули.
Мартінес у коментарі ESPN розповів про переговори щодо об'єднавчого бою з українським чемпіоном WBA Артемом Далакяном.
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Мексиканець хоче бою за нові титули
Хуліо Сезар переконує, що готовий зустрітися з будь-яким суперником і не відчуває страху.
Він заявив, що хоче слідувати шляху зіркового земляка Сауль Альварес та здобувати нові чемпіонські титули.
Мартінес також розповів, що йому повідомили про об'єднавчий бій з Далакяном, до якого він розпочав підготовку.
Саме до цього поєдинку я і готуюся. 15 серпня – це всього лише попередня дата, вона може помінятися. Сподіваємося на те, що ніяких перенесень через коронавірус не буде,
– сказав Мартінес.
У Далакяна спростовують інформацію
22 червня з'явилася інформація буцімто бій Далакян – Мартінес відбудеться у серпні у Китаї.
Та сторона непереможного українця спростувала інформацію.
Промоутерська компанія Union Boxing Promotions, з якою співпрацює Далакян, повідомила, що домовленостей між сторонами немає.
Також було підкреслено, що менеджери Далакяна у постійному контакті з промоутерами інших чемпіонів щодо організації потенційних боїв.