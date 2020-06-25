Чемпіон світу за версією WBC в найлегшій вазі мексиканець Хуліо Сезар Мартінес готується до поєдинку з українцем Артемом Далакяном. На кону двобою стоятимуть аж два чемпіонські титули.

Мартінес у коментарі ESPN розповів про переговори щодо об'єднавчого бою з українським чемпіоном WBA Артемом Далакяном.

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Мексиканець хоче бою за нові титули

Хуліо Сезар переконує, що готовий зустрітися з будь-яким суперником і не відчуває страху.

Він заявив, що хоче слідувати шляху зіркового земляка Сауль Альварес та здобувати нові чемпіонські титули.

Мартінес також розповів, що йому повідомили про об'єднавчий бій з Далакяном, до якого він розпочав підготовку.

Саме до цього поєдинку я і готуюся. 15 серпня – це всього лише попередня дата, вона може помінятися. Сподіваємося на те, що ніяких перенесень через коронавірус не буде,

– сказав Мартінес.

У Далакяна спростовують інформацію

22 червня з'явилася інформація буцімто бій Далакян – Мартінес відбудеться у серпні у Китаї.

Та сторона непереможного українця спростувала інформацію.

Промоутерська компанія Union Boxing Promotions, з якою співпрацює Далакян, повідомила, що домовленостей між сторонами немає.

Також було підкреслено, що менеджери Далакяна у постійному контакті з промоутерами інших чемпіонів щодо організації потенційних боїв.