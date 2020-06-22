Украинский боксер Далакян проведет бой за титул WBC
Чемпион мира по версии WBA Артем Далакян проведет объединительный бой. Украинский боксер встретится с чемпионом по версии WBC в легчайшем весе Хулио Сезаром Мартинесом.
Поединок Далакян – Мартинес состоится в августе 2020 году в Китае. Об этом сообщает латиноамериканское подразделение ESPN.
Кстати Стали известны сроки восстановления Артём Далакян после травмы в чемпионском бою
Украинская сторона опровергает информацию
Промоутерская компания Union Boxing Promotions, с которой сотрудничает Далакян, опровергла информацию об объединительном бое Далакяна.
Бой не состоится 15 августа.
В компании заявили, что информация ESPN не соответствует действительности. Договоренностей между сторонами нет.
Также было подчеркнуто, что менеджеры Далакяна в постоянном контакте с промоутерами других чемпионов по организации потенциальных боев.
Предварительные бои Далакяна
Украинец стал чемпионом мира в феврале 2018 года. Артем победил Брайана Вилорию.
После этого 32-летний Далакян провел четыре успешных защиты статуса чемпиона мира.
Предыдущий бой непобедимого Артема прошел 8 февраля. Украинец одержал победу над Хосбером Пересом по решению судей.
Почти весь бой украинец провел с переломом руки.