Чемпион мира по версии WBA Артем Далакян проведет объединительный бой. Украинский боксер встретится с чемпионом по версии WBC в легчайшем весе Хулио Сезаром Мартинесом.

Поединок Далакян – Мартинес состоится в августе 2020 году в Китае. Об этом сообщает латиноамериканское подразделение ESPN.

Кстати Стали известны сроки восстановления Артём Далакян после травмы в чемпионском бою

Украинская сторона опровергает информацию

Промоутерская компания Union Boxing Promotions, с которой сотрудничает Далакян, опровергла информацию об объединительном бое Далакяна.

Бой не состоится 15 августа.

В компании заявили, что информация ESPN не соответствует действительности. Договоренностей между сторонами нет.

Также было подчеркнуто, что менеджеры Далакяна в постоянном контакте с промоутерами других чемпионов по организации потенциальных боев.

Предварительные бои Далакяна

Украинец стал чемпионом мира в феврале 2018 года. Артем победил Брайана Вилорию.

После этого 32-летний Далакян провел четыре успешных защиты статуса чемпиона мира.

Предыдущий бой непобедимого Артема прошел 8 февраля. Украинец одержал победу над Хосбером Пересом по решению судей.

Почти весь бой украинец провел с переломом руки.