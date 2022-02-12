Чемпион WBC Чарло загремел за решетку: боксер, который победил украинца, совершил нападение

У непобедимого американского боксера Джермалла Чарло снова проблемы с законом. Действующий чемпион мира по версии WBC попал за решетку.

Боксеру грозит от 2 до 10 лет заключения

31-летний боксер среднего веса был арестован в пятницу, 11-го февраля. Чарло обвиняют в нападении на одного из членов семьи с причинением телесных повреждений.

Это интересно Боксер, проигравший Ломаченко, избежал смертной казни: его обвиняют в убийстве девушки

Сейчас Джермалл находится под стражей. За него назначен залог в размере 10 тысяч долларов.

Если Чарло признают виновным, то ему может грозить срок от двух до десяти лет лишения свободы.



Джермалл Чарло арестован / Фото tmz.com

Проблемы Чарло с законом

В 2020 году Чарло защитил титул WBC. В США он решением судей победил украинца Сергея Деревянченко

Сообщается, что Чарло арестовали меньше чем через две недели после того, как он был полностью оправдан по предварительным обвинениям в ограблении.

В августе 2021 года его арестовали после конфликта с официанткой в одном из баров города Сан-Антонио (США).

Тогда у боксера возникли проблемы с оплатой, в результате чего и произошел конфликт. По данным полиции, у них есть видео, на котором можно увидеть, как Чарло забирает у официантки две папки для инкассации счетов и вынимает их содержимое.

Через некоторое время официантка сообщила полиции, что получила легкую травму ноги. В итоге спортсмен сдался полиции. Впоследствии с Чарло были сняты все обвинения.