Чемпион УПЛ интересуется нападающим сборной Хорватии на Евро-2020

Киевское Динамо активно ищет усиления атакующей линии. В шорт-лист киевлян попал форвард сборной Хорватии Бруно Петкович.

Интересный вариант для Динамо

Киевское Динамо интересуется форвардом загребского Динамо. Финансовая часть отпугивает киевлян.

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Пока неизвестно, какой ценник повесит клуб из Загреба на футболиста. Специализированный портал Transfermarkt оценивает трансфер Петковича Бруно в 12 миллионов евро. Киевляне не готовы отдать такие деньги за нападающего.

Переход хорвата может произойти в том случае, если чемпиону УПЛ удастся кого-то продать из нынешнего состава.

Петкович в январе 2019 года сменил итальянскую Болонью на Динамо Загреб. Сумма перехода составила лишь 1 миллион евро. Его контракт с хорватами рассчитан до конца июня 2024 года.

В сезоне 2020/2021 сыграл за динамовцев 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов, отдал 11 ассистов и заработал аж 11 желтых карточек. В новом сезоне нападающий уже успел сыграть в ответном матче квалификации Лиги чемпионов против исландского Валюра. 26-летний Бруно провел на поле 71 минуту.

В Динамо провал в атаке

Петкович принял участие в 4 матчах Хорватии на Евро-2020. В целом провел на поле 174 минуты, в которых не запомнился результативными действиями.

Киевский клуб остался с двумя нападающими – Владиславом Супрягой и Артемом Бесединым. Последний получил травму в сборной Украины на Евро-2020. Команда Мирчи Луческу уже взяла в аренду белорусского нападающего Илью Шкурина, выступающего за московский ЦСКА. Футболист успел отметиться двумя голами на сборах.

Также киевляне просматривают лучшего бомбардира УПЛ Владислава Кулача. Однако ранее сообщалось, что румынский тренер не хочет видеть этого форварда в своем составе.