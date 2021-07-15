Цікавий варіант для Динамо

Київське Динамо цікавиться форвардом загребського Динамо. Фінансова частина відлякує киян.

Варте уваги Динамо перемогло Сьон, новачок Шкурін забив у другому матчі поспіль: відео

Наразі невідомо, який цінник повішає клуб із Загреба на футболіста. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює трансфер Петковича Бруно у 12 мільйонів євро. Кияни не готові віддати такі гроші за нападника.

Перехід хорвата може відбутись у тому випадку, якщо чемпіону УПЛ вдасться когось продати з нинішнього складу.

Петкович у січні 2019 року змінив італійську Болонью на Динамо Загреб. Сума переходу склала лише 1 мільйон євро. Його контракт із хорватами розрахований до кінця червня 2024 року.

У сезоні-2020/2021 відіграв за динамівців 42 матчі в усіх турнірах, у яких забив 14 голів, віддав 11 асистів та заробив аж 11 жовтих карток. У новому сезоні нападник вже встиг зіграти у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів проти ісландського Валюра. 26-річний Бруно провів на полі 71 хвилину.

Зверніть увагу! Петкович взяв участь у 4 матчах Хорватії на Євро-2020. Загалом провів на полі 174 хвилини, у яких не запам'ятався результативними діями.

У Динамо провал в атаці

Київський клуб залишився з двома нападниками – Владиславом Супрягою та Артемом Бєсєдіним. Останній отримав травму у збірній України на Євро-2020. Команда Мірчі Луческу вже взяла в оренду білоруського нападника Іллю Шкуріна, який виступає за московський ЦСКА. Футболіст встиг відзначитись двома голами на зборах.

Також кияни переглядають найкращого бомбардира УПЛ Владислава Кулача. Однак раніше повідомлялось, що румунський тренер не хоче бачити цього форварда у своєму складі.