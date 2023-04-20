В боях на Донбассе погиб чемпион Украины по гребле Александр Дикий

Спортсмен прославлял нашу страну на юниорском чемпионате мира, но после нападения России вступил в ряды ВСУ. Александр погиб в возрасте 42 лет.

С 2014 года Украина сопротивляется России в войне за свою независимость. Оккупанты массово уничтожают инфраструктуру, оккупируют наши земли и убивают мирных людей, в том числе и детей.

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Многие ребята пошли защищать Родину с оружием в руках. Среди них много представителей спорта. К сожалению, некоторые из них отдают за независимость свою жизнь.

О новой потере в мире спорта сообщила Федерация академической гребли Украины. 16 апреля в боях на Донбассе погиб мастер спорта Александр Дикий.

Спортсмен был многократным чемпионом Украины по гребле. Также Дикий был в составе сборной Украины, ездивших на чемпионат мира U-19.

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Тогда Александр вместе с Владимиром Ерченко, Владимиром Власенко и Сергеем Гринем заняла четвертое место на соревнованиях в болгарском Пловдиве. На момент смерти Герою Украины было 42 года… Вечная память!