Фьюри предлагает Нганну заработать "реальные деньги"

Нганну одержал победу над Ганом на UFC 270. После победы его спросили, что он собирается делать после защиты титула.

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35-летний боец ​​заявил, что его интересует бокс.

Что дальше? Как я говорил, бокс всегда был тем, чем я хочу заниматься. Не хочу откладывать в длинный ящик идею с поединком по боксу,

– сказал Фрэнсис.

Тут как тут нарисовался Тайсон Фьюри, который никак не может договориться о бое с Диллианом Уайтом и отчаялся на встречу с Александром Усиком.

33-летний Тайсон поздравил Нганну с победой и сделал намек, что готов провести бой против Фрэнсиса.

"Поздравляю Фрэнсиса Нганну. Но если ты хочешь получить реальные деньги, обратись к Цыганскому королю", – написал непобедимый Фьюри в своем инстаграме.

К сведению. По данным MMA Junkie, Нганну заработал за бой с Ганом 600 тысяч долларов.