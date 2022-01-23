Ф'юрі пропонує Нганну заробити "реальні гроші"

Нганну здобув перемогу над Ганом на UFC 270. Після перемоги його запитали, що він планує робити після захисту титулу.

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35-річний боєць заявив, що його цікавить бокс.

Що далі? Як я й казав, бокс завжди був тим, чим я хочу займатися. Не хочу відкладати в довгу скриньку ідею з поєдинком з боксу,

– сказав Френсіс.

Тут як тут намалювався Тайсон Ф'юрі, який ніяк не може домовитися про бій з Ділліаном Уайтом і втратив надію на зустріч з Олександром Усиком.

33-річний Тайсон привітав Нганну з перемогою та зробив натяк, що готовий провести бій проти Френсіса.

"Вітаю Френсіса Нганну. Але якщо ти хочеш отримати реальні гроші, звернися до Циганського короля", – написав непереможний Ф'юрі у своєму інстаграмі.

До уваги. За даними MMA Junkie, Нганну заробив за бій з Ганом 600 тисяч доларів.