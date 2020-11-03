34-летний российский боксер Никита Иванов избил другого боксера Бассира Мирсиябова в поезде. Пострадавший находится в коме.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Известный российский боксер на поезде возвращался с турнира в Ульяновске. В дороге он немного выпил, после чего вступил в конфликт с Мирсиябовым, который впоследствии перерос в драку.

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Мирсиябов подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а за его жизнь борются врачи. Иванов был задержан.

Оперативно отреагировал на эти события президент Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Мы разберемся в этой ситуации, но, насколько мне известно, он не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведет работу по этой ситуации совет чемпионов Федерации бокса России", – цитирует Кремлева ТАСС.

Что известно о Никите Иванове

34-летний Иванов выступает в полутяжелой весовой категории (до 79,378 кг). Он становился чемпионом России.

В 2011 году Иванов на чемпионате Европы по боксу в Анкаре завоевал серебряную медаль в весовой категории до 81 кг. Два года спустя он завоевал золото чемпионата Европы в Минске.