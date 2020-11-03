34-річний російський боксер Микита Іванов побив іншого боксера Бассіра Мірсіябова в поїзді. Потерпілий перебуває в комі.

Про це повідомляє телеграм-канал Baza. Відомий російський боксер на поїзді повертався з турніру в Ульяновську. В дорозі він трохи випив, після чого вступив в конфлікт з Мірсіябовим, який згодом переріс у бійку.

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Мірсіябов підключений до апарату штучної вентиляції легенів, а за його життя борються лікарі. Іванов був затриманий.

Оперативно відреагував на ці події президент Федерації боксу Росії Умар Кремльов.

"Ми розберемося в цій ситуації, але, наскільки мені відомо, він не є чинним членом збірної Росії. Поки ми детально не володіємо інформацією, будемо розбиратися. Окремо проведе роботу по цій ситуації рада чемпіонів Федерації боксу Росії", – цитує Кремльова ТАСС.

Що відомо про Микиту Іванова

34-річний Іванов виступає в напівважкій ваговій категорії (до 79,378 кг). Він ставав чемпіоном Росії.

У 2011 році Іванов на чемпіонаті Європи з боксу в Анкарі завоював срібну медаль у ваговій категорії до 81 кг. Два роки по тому він завоював золото чемпіонату Європи в Мінську.