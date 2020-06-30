Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 Чех может перейти в клуб МЛС
Украинский футболист Максим Чех может переехать в чемпионат США (МЛС). В услугах игрока "Шахтера" заинтересован "Портленд Тимберс".
Как сообщает FootballHub, Чех, выступающий на правах аренды за "Мариуполь", попал в сферу интересов американцев.
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Клуб МЛС хочет подписать контракт с 21-летним чемпионом мира U-20 в составе сборной Украины.
Коротко о карьере Чеха
Максим – воспитанник "Шахтера". Выступал за команды U-19 и U-21 донецкого клуба.
Летом 2019 года ушел в аренду в "Мариуполь". Имеет практику выступлений в составе сборных Украины U-17, U-18, U-19, U-20 и U-21.
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Специализированный портал Тransfermarkt оценивает футболиста в 350 тысяч евро.
За "Мариуполь" Чех провел 20 матчей.