Чемпіон світу у складі збірної України U-20 Чех може перейти в клуб МЛС
Український футболіст Максим Чех може переїхати у чемпіонат США (МЛС). У послугах гравця "Шахтаря" зацікавлений "Портленд Тімберс".
Як повідомляє FootballHub, Чех, який виступає на правах оренди за "Маріуполь", потрапив у сферу інтересів американці.
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Клуб МЛС хоче підписати контракт з 21-річним чемпіоном світу U-20 у складі збірної України.
Коротко про кар'єру Чеха
Максим – вихованець "Шахтаря". Грав за команди U-19 і U-21 донецького клубу.
Влітку 2019 року пішов в оренду у "Маріуполь". Має практику виступів у складі збірних України U-17, U-18, U-19, U-20 і U-21.
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Спеціалізований портал Тransfermarkt оцінює футболіста у 350 000 євро.
За "Маріуполь" Чех провів 20 матчів.