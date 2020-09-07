Чемпіон світу підтримав Редкача після інциденту в церкві з Ломаченком: фото
Український боксер Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) прокоментував конфлікт між Іваном Редкачем (23-5-1, 18 КО) і чемпіоном світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO і WBC Василем Ломаченком (14-1, 10 КО) .
Боксер з Макіївки, який поїхав у Штати, довіряє Редкачу. Шелестюк зазначив, що вірить в цю інформацію, знаючи характер Ломаченка, пише 24 канал.
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"Знаючи Васю, такий варіант цілком імовірний", – написав Шелестюк в коментарях.
Пізніше Редкач та Шелестюк продовжили спілкування в коментарях вже у фейсбуці, де Тарас повідомив про те, що заблокований в соціальних мережах Ломаченка.
Ломаченко – Редкач: деталі конфлікту
- 6 вересня Іван Редкач розповів про те, що він зустрівся в церкві з українським чемпіоном Василем Ломаченко.
- За словами Івана, він привітав Васю, а той його грубо, з матюками, відштовхнув двома руками. При цьому Редкач прийшов до церкви з дружиною і сином.
- Боксер розкритикував чемпіона світу в легкій вазі за його поведінку, зробивши акцент на тому, що Ломаченко позиціонує себе як глибоко віруючу людину, і підсумував: "Гріш ціна твоїй вірі, Вася".
- Наразі реакція самого Василя на дану подію невідома.