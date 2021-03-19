Чемпіон світу з вільної боротьби Хетаг Цаболов оголосив про зміну громадянства з російського на сербське. Це стало несподіванкою для росіян.

29-річний уродженець Владикавказа вже опублікував фотографію з новим паспортом.

До слова Віцечемпіон світу відмовився виступати за Росію і змінив громадянство

"Дорогі друзі, радий повідомити про свій перехід в збірну Сербії. Упевнений, що мій вибір істотно вплине на зростання моєї кар'єри. З Божою допомогою будемо підкорювати світ і Олімпійські ігри", – написав Цаболов.

Хто такий Хетаг Цаболов?

Цаболов став найкращим на світовій першості в Ташкенті у 2014 році в категорії до 70 кілограмів. Фінальна сутичка проти турецького спортсмена Якупа Гера завершилася з розгромним рахунком 10:0.

Також на рахунку Цаболова "срібло" чемпіонату світу в Парижі-2017. Борець двічі ставав чемпіоном Росії (у 2014-му та 2017 років роках).